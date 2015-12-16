A Spor Tuzlaspor Fenerbahçe Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Tuzlaspor kupa maçlarının son dönemde flaş takımı oldu. Aslında elediği takımları düşünürsek kesinlikle 1.10 bu maçın oranı olamaz ama iddaa risk analiz çok düşük tutmuş. Hatırlanacağı gibi Tuzlaspor, iki eleme oynayarak gruplara kaldı. Gaziantep B.B ve Manisaspor’u eledi. Maç ışıklandırma yüzünden saat 14.00 de başlayacak. Tuzlaspor, Spor Toto 3. Lig'de mücadele ettiği geçen sezon kupanın sürpriz takımlarından biri olmuştu. İstanbul temsilcisi Gaziantepspor, Kasımpaşa, Sivasspor gibi Spor Toto Süper Lig ekiplerini de mağlup ettiği kupada, son 16 takım arasına kalmayı başarmıştı. Fenerbahçe’nin yedek ağırlıklı kadrosunda Pereira tamamen kadroyu değiştirebilir. Sakatlığı bulunan futbolcular Alper Potuk, Raul Meireles ve Volkan Şen'i kullanamayacak.-YETKİN ETKİN