A Milli Takımın Mağazası Açıldı İşte Kırmızı-Beyaz!

Perakende sektörünün öncü markalarından ve milli takımlar perakende tedarikçisi CarrefourSA, A Milli Futbol Takımı’nın lisanslı ürünler inin yer aldığı “Kırmızı Beyaz” satış noktalarının ilkini İçerenköy’deki mağazasında açtı.

A Milli Takım 'ın ilk mağazası olduğunu ve böyle bir iş birliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını dile getiren CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, “Buna ticari bir mesele olarak bakmıyoruz. Bu bir gönül meselesidir. Milli Takımlarımızın ilk mağazasına her zaman ilklerin mağazası olan İçerenköy’den başladık. Ve bunu da mümkün olduğunca diğer mağazalarımıza da taşıyacağız. Burada gördüğünüz 1923 formasının ruhuyla diğer mağazalarımızda da Türkiye’nin önümüzdeki turnuvaları boyunca bu ruhu taşımasına yardımcı olmaya çalışacağız” açıklamalarında bulundu.

Euro 2016 için üretilen UEFA lisanslı ürünler ile A Milli Futbol Takımı'nın iç saha ve dış saha formaları CarrefourSA Kırmızı Beyaz satış noktalarında satılacak. Milli takımlar perakende tedarikçisi CarrefourSA bünyesinde yer alan ilk “Kırmızı Beyaz” satış noktasının açılışı dolayısıyla İçerenköy CarrefourSA Kırmızı Beyaz satış noktasında bir tören düzenlendi. Törene, CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ve İdari İşler, Organizasyonlar ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Milli Takım Eski Futbolcuları Alpay Özalan, Tümer Metin, Hakan Ünsal, Tolunay Kafkas, Bülent Korkmaz, İbrahim Toraman, Ümit Davala, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ve Eski Futbol Hakemi Bünyamin Gezer katıldı. Milli Takım ve Euro ürünleri CarrefourSA’nın 17 marketinde özel bir alanda kurulan CarrefourSA Kırmızı Beyazlar’da satılacak.

TÜMER METİN: "HERKESİN EVİNDE MİLİ TAKIM FORMASI BULUNMALI"

Açılışın hem CarrefourSA hem de A Milli Takım adına çok önemli olduğunu söyleyen milli eski futbolcu Tümer Metin, “Biz de kendi adımıza desteğimizi vermeye geldik. Çok da güzel ürünler var. Herkesin evinde 1 tane hatta mümkünse 2 tane A Milli Takım forması bulunmalı. Hem milli takıma hem ülkeye hem Fransa’ya destek adına düşünebiliriz bunu. Bu çatı altında olmak bize her zaman gurur ve mutluluk vermiştir. Eski arkadaşlarımızı da görmüş bulunduk. Çok keyifli bir gün geçirdik” diye konuştu.

HAKAN ÜNSAL: "MİLLİ TAKIMIMIZ ADINA GÜZEL BİR GÜN"

GAlatasaray'ın ve A Mili Takım'ın eski futbolcusu Hakan Ünsal ise “Bugün milli takımımız adına güzel bir gün. İlk defa milli mağazamız açıldı. İnşallah devamı da gelecek. Taraftarlarımız özellikle de Avrupa turnuvalarına giden milli takımımızı desteklemesi ve ihtiyaçlarını karşılaması açısından çok güzel düşünülmüş bir yer. Biz de destek vermek için buradayız. İnşallah bu destek buradan başlayıp Avrupa Şampiyonası'na bütün halkımızın da desteği ile beraber büyür ve milli takımımız şampiyonadan hepimizin istediği gibi çok büyük bir başarıyla geri döner” dedi.

CarrefourSA Kırmızı Beyaz satış noktaları, İçerenköy CarrefourSA Hiper’in yanı sıra Merter CarrefourSA Hiper, Bursa Orhaneli CarrefourSA Hiper, Mersin CarrefourSA Hiper, Ankara Batıkent CarrefourSA Hiper, Maltepe Park CarrefourSA Hiper, Anadolu Hisarı CarrefourSA Gurme, Adana CarrefourSA Hiper, Erzurum CarrefourSA Hiper, Zekeriyaköy CarrefourSA Gurme, Haramidere CarrefourSA Hiper, Samsun CarrefourSA Hiper, Malatya CarrefourSA Hiper, Denizli CarrefourSA Hiper, Bayrampaşa CarrefourSA Hiper, Pendik CarrefourSA Hiper ve Acıbadem Nautilus Hiper olmak üzere 17 ayrı marketi içerisinde özel bir alanda kurulan satış noktalarında yer alacak. Kırmızı Beyaz’ların tümü bir haftada tamamlanacak. Kırmızı Beyaz’larda, Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) için üretilen UEFA lisanslı tişört, şapka ve futbol topları, A Milli Futbol takımı iç saha ve dış saha orijinal formaları ile futbolcuların imzalarının yer aldığı sınırlı sayıda forma satışa sunuluyor. İçerenköy mağazasında açılan CarrefourSA Kırmızı Beyaz’da, A Milli Futbol Takımı’nın başarılarının anlatıldığı küçük bir müze de yer alıyor.