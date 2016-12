A Milli Takım tarihindeki İngiltere Maçlarında Gol Dahi Atamadı!

A Milli Takım, deplasmanda İngiltere ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklara dün devam ederken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, zorlu maç öncesi; açıklamalarda bulundu.



Hazırlık karşılaşmasını İngiltere gibi iyi bir takımla oynayacakları için mutlu olduğunu dile getiren Terim, " Hazırlık maçlarını imkan olsa hep yüksek kalite ile oynamayı isterim. Biz, açıkçası çok hazır değiliz. Sakatlarımız da var ama her şeye rağmen güzel bir hazırlık maçı bekliyorum" diye konuştu. Otomatik olarak İngiletere'ye eksik gideceklerini belirten Terim, "Arda'yı, Nuri'yi, Burak'ı, Serdar Aziz'i götüremiyoruz; böyle 6-7 kişi var. Çünkü 2-3 tane ciddi sakat var hatta şampiyonaya bile yetişmesinde kafamızda soru işareti olan oyuncularımız var" yorumunda bulundu.



Alternatif var



Aday kadro ile ilgili eleştirelere cevap veren Terim, "Bazen, 'Neden bu oyuncu var?' dediğiniz oyuncunun bize olan katkısı çok daha değişiktir" dedi. Başarılı teknik adam şöyle devam etti: "Bu tip turnuvalarda mümkünse bir veya birden fazla görev yapan oyuncu tiplemeleri bizim için çok önemlidir. Kafamızda hala oyuncular var. Çünkü, bazen bir mevkide bir sakat bir daha sakat olur; orası olduğu gibi kullanılmaz hale gelince bizim başka alternatiflerimiz olması lazım. Onlar da var, hazır bizim listemizde bulunuyorlar. Onları da her an çağırabiliriz."