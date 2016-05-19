A Milli Takım ‘Orta Saha’ Üzerine Kurulu

Terim’in eli bol değil. Yunus 4, Burak 9, Cenk 8, Mevlüt 4 gol atmış bu yıl liglerinde. Sakatlıklar, yedek kalışlarla tam istim üstünde gol ayaklarımız yok. Cenk ateş gibi. İstiyor... Ve hazır... Ancak 11 devamlılığı başka bir şey tabii. Arda’nın Barça macerasının ilk yılının zorlayıcı geçmesi, Töre’nin ligin 2. yarısında 11’e yerleşemeyişi ve 2 maçlık cezası da var. Volkan Şen’in 11’e geç girişi ve sakatlığı da (Şampiyona sonrası muhtemelen ameliyat olacak)...

Kalede Volkan Babacan’ın üstün formu bir yana geri kalan isimlerin 11 devamlılığı olmadı.

Savunma merkezinde hem tecrübeli hem de formda oyuncu yok gibi. Bazıları tecrübeli ama formsuz, diğerleri formda ama tecrübesiz. Mehmet Topal, 4’lü savunmada stoper oynarsa kimse hayır demez. Daha önce Madrid’de İspanya milli maçında bu pozisyonda düşünülen hatta Aragones tarafından ligde oynatılan Gökhan Gönül’e de kimse hayır demez.

Şu bir gerçek ki, şartlar gereği bu bir orta saha takımı. 4-6-0 oynayacağımız maçlar olacak. Belki hepsinde böyle oynayacağız. Belki savunmada da orta saha oyuncuları oynayacak. Mahmut, Topal kim bilir...

Bu zorlayıcı bir durum. Hele de rakip İspanya’nın Torres ve Mata’yı kadroya almayacak kadar eli bolken. Bunlar büyük dezavantajlar.

Ve eminim Terim bilhassa bu dezavantajları psikolojik bir silah olarak kullanacak. Bu oyuncuların aslında bu yılki seviyelerinin çok üstünde oldukları, haksızlığa uğradıkları teması üzerinden giderek bir direniş yaratmaya uğraşacak. Basını, hocaları vs... Bu psikolojik savaşın ne kadar başarılı olduğu bizim kaderimizi çizecek. Terim bu konuların ustasıdır. Ve bu yüzden, açık söylemek gerekirse, bu takım grup sonuncusu olursa da şaşırmam, yarı finale çıkarsa da...

Toprak ve Töre

2 maç cezası olan Töre’nin çağrılmasının bir kaç anlamı var. Öncelikle bu, kadroya 2. tura çıkacağız mesajı. Sonra Beşiktaşlı oyuncuların yüksek moraline bir gönderme ve katkı. Son olarak da Ömer Toprak’ın -kendi açısından son derece saygın olan- bireysel tavrına bir cevap. Stopere ihtiyacı varken 2 maç oynamayacak ve formunun zirvesinde olmayan ama her zaman silah olabilecek bir oyuncuyu çağırmanın sebebi ancak bu olabilir.

Volkan için Volkan

Volkan Demirel’den bir hamle bekledi Terim. Demirel de protestosunun arkasında durup özür dilemedi. Daha sonra Terim’e yakın kaynaklardan böyle bir özrü beklenmediği bilgisi gelse de, sanırım Demirel bir adım atsa Terim onu çağırırdı. Ancak bu adımın gelmemesi Terim’in elini kolaylaştırdı psikolojik anlamda. Çünkü Volkan Demirel’i kulübede oturtmak kolay değil. Babacan’ı oturtmak da eleme performansını yok saymak. Zor bir durumdu ve kimsenin adım atmayışı, idareyi kolaylaştırdı. Ancak kulübede sezon sürekliliği olan başka bir kaleci olmayacak. Bu da işin zorluğu.

Aykut Hoca çağrılabilir

Tarihi lig 3.’lüğünün milli takıma bir oyuncu göndererek taçlanması Yeşil-Beyazlılar’ın beklentisiydi. Ve bu kadro onları mutlu etmeyecek. Hem de milli takıma ev sahipliği yaparken. Ömer Ali ya da Serkan Kırıntılı kadroda olsa kimse şaşırmazdı. Buna kuşku yok. Ancak olumlu yönden bakmak da analizi kolaylaştırabilir. Bu kısıtlı kadronun doğru planlamayla kazandığı bir başarı. Aykut Kocaman’ın teknik direktör takımı dediği cinsten. Bu seviyede teknik direktör takımı kurduğunuzda, takımın en büyük yıldızı da teknik direktör oluyor.

Yani belki de Fatih Hoca, Aykut Kocaman’ı gönüllü yardımcısı olarak Fransa’ya çağırabilir. Katkısı büyük olur.