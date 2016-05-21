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A Milli Takım Hazırlarını Tamamladı

Avrupa Şampiyonası öncesi yarın İngiltere ile hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Takım bugün yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Takım Hazırlarını Tamamladı

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki ilk hazırlık maçında yarın İngiltere ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 19.00'da yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde maça ev sahipliği yapacak City of Manchester Stadyumu'nda çalışan A Milli futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda dar alanda top kapma ve sınırlı alanda taktik oyunu oynadı. Açma-germe egzersizleriyle çalışma sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Mehmet Topal, fizyoterapist eşliğinde özel program dahilinde takımın kamp otelinde çalıştı.

Bu arada sakatlıkları nedeniyle İngiltere maçının aday kadrosunda yer almayan Serdar Aziz ve Semih Kaya ile kaleci Ali Şaşal Vural'ın, A Milli Takım sağlık heyeti ve performans antrenörleri eşliğinde Milli Takım'ın ikinci etap kamp çalışmalarını yapacağı Antalya'da antrenmanlarına ara vermeden devam ettiği bildirildi.
 
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