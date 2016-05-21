A Milli Takım Fatih Terim ile Kaç Kere Kazandı?

Türkiye'nin yarın Manchester'da İngiltere ile yapacağı özel maç, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'in 121. milli sınavı olacak.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'nün yanı sıra yeni dönemde Türkiye Futbol Direktörü sıfatıyla görev yapan Terim, yarınki karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin başında 121. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlı ekipte, bir maçlık ilk deneyimi hariç, üçüncü kez görev yapan Terim, A Milli Futbol Takımı'nın başında ilk sınavına, Alman teknik direktör Sepp Piontek öncesi 11 Nisan 1990'da Kopenhag'da Danimarka'ya karşı 1-0 yitirilen özel karşılaşmada çıktı. Terim, bu tek maçlık görevinin ardından 27 Ekim 1993-19 Haziran 1996 tarihlerinde millileri çalıştırdı. Deneyimli teknik adam, daha sonra 17 Ağustos 2005-14 Ekim 2009 arasında ikinci döneminde Türk Milli Takımı'nın başında görev yaptı. 22 Ağustos 2013'te attığı imzayla milli takımın başına yeniden getirilen Fatih Terim, 6 Eylül'de Kayseri'deki Andorra karşılaşmasıyla bin 422 gün sonra ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıktı.
120 MAÇTA 62 GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 120 maçta 62 galibiyet aldı.
Ay-yıldızlı ekip, Terim'in saha kenarında yönettiği maçlarda 30 kez berabere kaldı, 28 kez de mağlup oldu.
Terim yönetiminde 183 gol atan milliler, kalesinde ise 126 gol gördü.
ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNDEKİ MAÇLAR
Ay-yıldızlı ekip Fatih Terim'in üçüncü döneminde oynadığı 28 maçın 19'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı.
Milliler, 14'ü resmi, 14'ü özel bu maçlarda 47 gol atıp, 25 gol yedi.