7 Yıldır Gaziantepspor’da Forma Giyen Oyuncu Takımından Ayrıldı!

Gaziantepspor Kulübü sözleşmesi sona eren ve 7 yıldır kırmızı-siyahlı formayla başarılı bir performans gösteren Litvanyalı file bekçisi Zydrunas Karcemarskas ile yollarını ayırdı.



Gaziantepspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile sözleşmesi sona eren, 7 yıldır Kırmızı-Siyahlı formamızı başarı içinde terleten, göstermiş olduğu üstün performans kadar kişiliği ve profesyonelliği ile de Gaziantepspor Camiası ve tüm sporseverlerin gönlünde taht kuran tecrübeli kalecimiz Zydrunas Karcemarskas'a Gaziantepsporumuza yapmış olduğu hizmetler için, Futbol Şube Sorumlumuz Mustafa Kızıl tarafından teşekkür plaketi verildi. Zydrunas Karcemarskas'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri için teşekkür eder, kendisine ve ailesine bundan sonraki yaşamında mutluluk ve başarı dileriz" denildi.