7-0 Sonrası Milli Yıldız Arda Turan'dan açıklamalar

Kulübün resmi televizyon kanalı Barça TV'ye konuşan Arda, "Çok memnunum çünkü Valencia'ya karşı 7-0 kazanmak büyük bir sonuç" dedi.

Milli futbolcu, Valencia karşısında kalitelerini gösterdiklerini belirterek, "İlk yarı çok iyi oynadık. Hemen 3-0 yaptık ve daha sonra onlar 10 kişi kaldı. Kalitemizi gösterdik" diye konuştu.

Barcelona'nın "Üç diş" olarak adlandırılan forvetteki üçlüsü Messi, Neymar ve Suarez'den övgüyle bahseden Arda, "Üç diş için çalışıyoruz. Top çalıp onlara pas veriyoruz. Messi, Neymar, Suarez geri kalan işi kolayca yapıyor. Barça, biz buyuz. Onlarla oynamaktan çok mutluyum çünkü dünyanın en iyi forvetleri" ifadelerini kullandı.

Arda Turan, önemli maçların yapılacağı bir sürece girdiklerini aktararak, "UEFA Şampiyonlar Ligi başlıyor. Umarım iyi futbolla diğer finallere de ulaşırız" şeklinde görüşünü aktardı.

Kaynak : AA