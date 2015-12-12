500T Otobüs hattında bir ikinci lig ekibi

Türkiye Kupası'nda iki sezondur gösterdiği başarıyla dikkatleri çeken 2. Lig ekibi Tuzlaspor, çarşamba günü oynayacağı Fenerbahçe maçında sürprize hazırlanıyor. Bu karşılaşmayı ilçenin tanıtımı için büyük bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen başkan Ahmet Çabuk, "Maçların A Spor, A Haber ve ATV'den yayınlanması oyuncularımızı ekstra motive ediyor. Geçen sezon kupadan tam 1 milyon lira kazandık. Yani bir sezonluk giderimizin %20'sini... Geçen sezon kupa maçları sonrasında futbolcularımıza üst liglerden çok sayıda teklif geldi. Bu da dolaylı yoldan gelir elde etmemizi sağladı." dedi .

"AZİZ YILDIRIM'I TUZLA'DA AĞIRLAMAK İSTERİZ"

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Sabah gazetesinden Taner Karaman'ın haberine göre; Fenerbahçe maçı bizim için bir anlamda iyi bir anlamda da kötü. Bu karşılaşma ilçemizin reklamı için çok önemli. Ama haddimizi de biliyoruz. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı sahada elimizden geleni yapacağız. Az da olsa bir şansımız var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı da Tuzla'da ağırlamak isteriz. Ayrıca bizi Futbol Federasyonu'ndan arayarak, bu maçı dilersek Başakşehir Stadı'na alabileceklerini belirttiler. Kabul etsek daha fazla para kazanacaktık belki ama önceliğimiz bu değil. Tuzla'da yaşayan insanlar Fenerbahçe'yi Tuzla'da izlemeli. İyi futbol ile ülkede sempati kazanan bir takım olmak istiyoruz. Ama asla çizgimizden ayrılmayacağız. Benden para alan futbolcu, bunu barlarda yiyemez. Başarıya inanmış gençlerle başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDA DIŞLANAN MÜSLÜMAN FUTBOLCULARI GETİRECEĞİZ!"

"Fenerbahçe maçı bizde heyecan yarattı ama Tuzla'da Fenerbahçe maçı kadar önemli başka noktalar da var." diyen Tuzlaspor başkanı, "Yeni bir proje için çalışmalara başlıyoruz. Avrupa'da çok sayıda Türk ve müslüman oldukları için dışlanan genç futbolcu var. Bu da oyuncuların futboldan uzaklaşmasına sebep oluyor. Yetenekli olsalar bile onlar bezdiriliyor ve küstürülüyor. Tuzla olarak bu oyuncuları tespit ederek, futbol hayatlarına burada devam etmelerini sağlayacağız. Bu sayede hem 19-20 yaşlarında altyapı eğitimlerini almış gençleri kazanacağız hem de onların daha huzurlu şekilde yaşamalarına vesile olacağız." diye konuştu.