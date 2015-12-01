4 Yönetici İstifa etti

4 yönetici tarafından 'Spor Kamuoyuna' başlığı ile ortak yapılan açıklamada, kaleme aldıkları yazının pişmanlık ya da sadece basit bir istifa dilekçesi olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdiler:Şampiyon olmuş bir camianın beklentilerinin ne kadar büyük olduğunu, elimizdeki oyuncuların ne kadar değerli olduğunu ve stadyumun geleceğimiz adına önemli bir gelir kalemi olduğunun sizler gibi bizlerde farkındaydık. Bu bilinç ve bize vaad edilenler ışığında, teklif edilen görevi büyük bir onur ile kabul ettik. Bursa’da yaşayan ve Bursaspor’u destekleyen herkesin olduğu gibi bizim de yeşil beyaz hayallerimiz vardı. Değerli genel kurul üyelerimiz bize bu görevi lütuf ettiklerinde yaşadığımız heyecan kelimeler ile anlatılmazdı."Genel kurul sonrası bir tek kişinin her şeye karar verdiğine dikkat çekilen açıklama, "O da sayın başkanımız Recep Bölükbaşı idi. O tek başına bir yönetimdi. Keyfi davrandı. Seçilen yöneticileriyle değil, yetkisiz etkisiz isimlerle Bursaspor'u yöneteceğini sandı." denilerek devam ederken şu ifadelerle son buldu:"Bu da yetmezmiş gibi kendi kafalarınca bir transfer komitesi kurdular ve bu üç kişi haricinde diğer yönetim kurulu üyelerini dışarıda bırakacak şekilde kapıları kapattılar. İçerisinde bulunduğumuz yönetim kurulunca alınan kararlar bize SMS ile tebliğ edilmeye başlandı. Kapalı kapılar arkasında yapılan transferlerden üç, beş kişi haricinde kimsenin haberi olmuyordu. Elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstermemize rağmen yönetici olarak irademizin hiçe sayıldığı bu yapıda daha fazla kalmayı doğru bulmuyoruz.Gördüğümüz lüzum üzerine değil, bu tutarsızlıklar ve prensipsizlikler üzerine istifa ediyoruz. İstifa dilekçelerimizi bugün kulübe ayrı ayrı sunduk. Bize devrim, değişim umuduyla oy veren, ancak zaman içinde tek kişilik bir yönetimin meydana getirdiği tüm olumsuzluklardan dolayı çok değerli Bursaspor taraftarından ve delegelerinden özür diliyoruz."