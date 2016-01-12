4 Büyükler Turnuvasında Lisans Krizi

Süper Lig'in devre arasında futbolseverleri ekran başına kilitleyen TV8'de yayınlanan 4 Büyükler Salon Turnuvası'nda ilginç bir lisans sorunu yaşanması dikkatlerden kaçmadı.



Turnuvada 4. maçların geride kaldığı karşılaşmaların ardından daha önceki programlarda özellikle Fenerbahçe kanadında yaşanan lisans sorunu dikkat çekti.

FENERBAHÇE LOGOSU GİZLENDİ, GÖĞÜS REKLAMI KALDIRILDI

Turnuvada futbolcuların giydiği formalarda hem Fenerbahçe logosu, hem de göğüs reklamı olan bölümün boş olmasının yanı sıra kulüp logosunun gizlenmesi dikkatli seyirciler tarafından hemen farkedildi. Fenerbahçe ile yaşanan lisans sorununun yanı sıra programın tanıtımında geçen kulüp isimlerinin yerinin " Veteran Takımı" eklentileri ile değişmesi de yaşanan farklılardan bir başkası oldu.

ACUN ILICALI SORUN OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Turnuvanın yaratıcılarından TV8'in patronu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan "Fenerbahçe takımının beğenilmeyen performansına Başkan Aziz Yıldırım tepki gösterdi" haberlerine kesin bir dille yalanlama yapmıştı. Ilıcalı, turnuvayı gerçekleştirme konusunda Fenerbahçe kanadında Başkan Aziz Yıldırım'dan gerekli kolaylıkları sağladıklarını dile getirmiş ve Yıldırım'ın güvenoyunun da alındığı bilgisi yine Ilıcalı tarafından duyurulmuştu.

YILDIZLAR DA SORUN OLMUŞTU

Turnuvanın başlangıcında hazırlanan tanıtımlarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Lig'deki şampiyonluk sayılarına göre verilen yıldızların bulunmaması eleştirileri de devamında getirmişti. Gelen tepkiler ve konunun sosyal medyada büyük eleştiri almasının ardından ise logoların üzerine kulüplerin yıldızları yerleştirilmiş ve sorun çözülmüştü.

İzlenme oranlarıyla TV8 patronu Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldüren 4 Büyükler Salon Turnuvası ile ilgili bu gelişmelerin ardından nasıl bir açıklama yapılacağı ise şimdiden merakla bekleniyor...