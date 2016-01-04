4 Büyükler Salon Turnuvası Ahmet Dursun Ali Güneş kavgası izle

4 Büyükler Salon Turnuvasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi, maçın son dakikaları heyecan tavan yaptı, son saniyelerde Ahmet Dursun topla giderken Ali Güneş'in sert faulüne maruz kalınca tansiyon yükseldi ve ikili arasında kavga yaşandı, iki rakip oyuncuların ayırmasından sonra hakem her iki oyuncuyada kırmızı kart gösterdi

04 Ocak 2016 Pazartesi 19:19