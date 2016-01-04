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4 Büyükler Salon Turnuvası Ahmet Dursun Ali Güneş kavgası izle

4 Büyükler Salon Turnuvasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi, maçın son dakikaları heyecan tavan yaptı, son saniyelerde Ahmet Dursun topla giderken Ali Güneş'in sert faulüne maruz kalınca tansiyon yükseldi ve ikili arasında kavga yaşandı, iki rakip oyuncuların ayırmasından sonra hakem her iki oyuncuyada kırmızı kart gösterdi

 4 Büyükler Salon Turnuvasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi, maçın son dakikaları heyecan tavan yaptı, son saniyelerde Ahmet Dursun topla giderken Ali Güneş'in sert faulüne maruz kalınca tansiyon yükseldi ve ikili arasında kavga yaşandı, iki rakip oyuncuların ayırmasından sonra hakem her iki oyuncuyada kırmızı kart gösterdi

04 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00 itibari ile başlayacak karşılaşmalar şöyle:

Beşiktaş 4-4 Fenerbahçe
Galatasaray-Trabzonspor

FENERBAHÇE TAKIMI

Recep Biler, Ali Güneş, Burhan Saatçioğlu, Erhan Albayrak, Tarık Daşgün, Ceyhun Eriş, Celil Sağır, Yusuf Şimşek, Serhat Akın, Elvir Baliç.

GALATASARAY TAKIMI

Kerem İnan, Ümit Davala, Ergün Penbe, Soner Tolungüç, Hasan Şaş, Evren Turhan, Ayhan Akman, Mustafa Kocabey, Ümit Karan, Hakan Ünsal.

BEŞİKTAŞ TAKIMI

Fevzi Tuncay, Ali Tandoğan, Alpay Özalan, Koray Avcı, Sertan Eser, Tayfur Havutçu, Tümer Metin, Ahmet Dursun, Oktay Derelioğlu, İlhan Mansız.

TRABZONSPOR TAKIMI

Metin Aktaş, Emrah Eren, Çağdaş Atan, Hasan Üçüncü, Güngör Öztürk, Soner Boz, Erman Özgür, Yattara, Mehmet Yılmaz, Hami Mandıralı.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş
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