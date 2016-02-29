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350 Günün ardından gelen mağlubiyet!

Fransa Liguе 1 28. hаftа mücаdеlеsindе Lyоn ile Paris Sаint-Gеrmаin kаrşı kаrşıyа gеldi

350 Günün ardından gelen mağlubiyet!

 Stade des Lumieres'de oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Lyon, rakibine sezonun ilk mağlubiyetini tattırdı.

Ev sahibinin gollerini 13. dakikada Maxwell Cornet ve 45. dakikada Sergi Darder atarken PSG'nin tek sayısını 51. dakikada Lucas Moura kaydetti.

Lyon'a kaybeden PSG, bu sezon lig maratonunda ilk kez yenilirken geçen sezondan kalan yenilmezliği de devreye girdiğinde Ligue 1'de 36 maç aradan sonra mağlubiyet yüzü gördü. PSG ligde tam 350 gün sonra bir maçı kaybetti.

Bu sonucun ardından 73 puanda kalan PSG Monaco'nun 23 puan farkla önünde liderliğini korurken Lyon 42 puana yükseldi.

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