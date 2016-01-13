32 Yaşındaki Diego Lugano Dünya Devi İle Anlaştı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, müzesinde onlarca ulusal ve uluslararası kupa bulunan, dünyanın en başarılı kulüplerinden Sao Paulo ile anlaştı.



DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KUPASI DA VAR

Lugano'nun 2003-06 yılları aasında da forma giydiği Brezilya kulübünün müzesinde 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa, 3 Libertadores Kupası, 1 Güney Amerika Kupası, 1 CONMEBOL, 6 Brezilya Ligi ve 21 Paulista Ligi'nin de aralarında bulunduğu onlarca kupa bulunuyor.

"HER KONUDA ANLAŞTIM"

Uruguaylı futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sao Paolo yönetimi ile her konuda anlaştığını ve Brezilya temsilcisinde yeniden forma giymekten büyük heyecan duyacağını vurguladı.

8 ÜLKEDE 9 KULÜBÜN FORMASINI GİYDİ

Diego Lugano, 1999 yılında başlayan profesyonel kariyerinde sırasıyla Nacional, Plaza Colonia (Uruguay), Sao Paulo (Brezilya), Fenerbahçe (Türkiye), Paris Saint Germain (Fransa), Malaga (İspanya), West Bromwich Albion (İngiltere), Hacken (İsveç) ve Cerro Porteno (Paraguay) takımlarında forma giydi.