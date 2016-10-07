Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 yıldır yamuk sahada oynuyorlarmış!

Bugüne kadar maçlarını evinde aralıksız bir şekilde oynayan ekibin sahasının yamuk olduğu anlaşıldı. Bu ilginç olayı ortaya çıkaran ise Google Maps oldu.

30 yıldır yamuk sahada oynuyorlarmış!
Bugüne kadar maçlarını evinde aralıksız bir şekilde oynayan ekibin sahasının yamuk olduğu anlaşıldı.

Bu ilginç olayı ortaya çıkaran ise Google Maps oldu. 1987 yılında Juan Antonio Arias tarafından açılan, sayısız maça sahne olan ve pek çok takıma kiralanan saha yaklaşık 2 ay boyunca kullanım dışında olacak.

Kulüp yetkilileri hızlı bir şekilde düzeltme çalışmalarına başlarken, 80 kamyon ve pek çok iş makinesi düzeltme için harekete geçti.



Kulübün 2 senedir başında olan 38 yaşındaki başkanı Marcelo Gomez ise olayın içinde ‘siyasi’ etkilerin olabileceğini iddia etti.

Sahanın yenilenmesi ve düzeltilmesi için yaklaşık 80 bin dolarlık bir harcama yapılması bekleniyor.

(Hürriyet)


 
İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.