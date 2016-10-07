30 yıldır yamuk sahada oynuyorlarmış!

Bu ilginç olayı ortaya çıkaran ise Google Maps oldu. 1987 yılında Juan Antonio Arias tarafından açılan, sayısız maça sahne olan ve pek çok takıma kiralanan saha yaklaşık 2 ay boyunca kullanım dışında olacak.
Kulüp yetkilileri hızlı bir şekilde düzeltme çalışmalarına başlarken, 80 kamyon ve pek çok iş makinesi düzeltme için harekete geçti.
Kulübün 2 senedir başında olan 38 yaşındaki başkanı Marcelo Gomez ise olayın içinde ‘siyasi’ etkilerin olabileceğini iddia etti.
Sahanın yenilenmesi ve düzeltilmesi için yaklaşık 80 bin dolarlık bir harcama yapılması bekleniyor.
(Hürriyet)