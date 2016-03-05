3 Temmuz sürecinde yeni bir gelişme yaşanıyor!

Şike iddialarıyla 3 Temmuz 2011’de gerçekleştirilen operasyonda ikinci devre başladı! Ancak bu kez 3 Temmuz’un mağdurları, bir şikayetleri olup olmadığının sorulması için, çağrılıyor.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bugüne kadar, 3 Temmuz sürecinde ifadeye çağrılan, gözaltına alınan, hapis yatan veya serbest bırakılan 158 kişiyi telefonla tek tek arayıp ifade vermeye çağırdı. Çağrılanlar arasında eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, eski TFF Başkanı Mahmut Özgener, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, futbolcular İbrahim Akın,Korcan Çelikay gibi isimler bulunuyor.



DAVALAR BİRLEŞTİRİLEBİLİR



Eminyette, ifadeye çağrılan isimlere 3 Temmuz 2011’de futbolda şike yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonunu yapan polis, savcı ve hakimlerden şikayetçi olup olmadıkları soruldu.

Bazı isimlerin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, bir çok kişi ise, ağırlıklı olarak yasa dışı telefon dinlemesinden şikayetçi olduğunu bildirdi. Soruşturma sonunda şayet savcılık bir iddianame hazırlarsa dava açılacak. Mahkeme davayı kabul ederse, yüksek olasıklıkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında eski bakanların da olduğu 34 kişinin müşteki ve mağdur sıfatıyla yer aldığı ve Fethullah Gülen’in de terör örgütü kurmakla suçlandığı davayla birleştirilecek.



AZİZ YILDIRIM ŞİKAYET ETMİŞTİ



Şike davasında yenilenen yargılama sonunda beraat eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım başta olmak üzere, davada yargılanan çok sayıda sanık, 3 Temmuz sürecinde kendilerine kumpas kurulduğunu belirtip şikayette bulunmuştu.



Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Basşavcılığı da organize şubeyi iddiaları araştırmak üzere görevlendirdi.