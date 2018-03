3 büyüklerden terör mesajı!

"İstanbul Taksim'de meydana gelen terör saldırısı, kulübümüzü derinden üzmüştür. Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dileriz. Ülkemizde son dönemde yaşanan terör saldırılarının hiçbir zaman amacına ulaşmayacağı gerçeği ortadadır. Türk milleti, geçmişten günümüze birlik ve beraberliği bozacak girişimleri her zaman bertaraf etmiştir ve terörü de kardeşlik ruhu ile yenecektir. Ülkemizin birliğine yönelik yapılan hain terör saldırılarında şehit olan kahraman askerlerimizin, polisimizin ve vatandaşlarımızın ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun."Başkentimiz Ankara'da patlayan bombanın ardından bu kez de İstanbul terör dehşetini yaşadı. İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba eylemi yine insanların ölümüne, pek çok masum insanın da yaralanmasına neden oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Üzgünüz, tepkiliyiz, isyan ediyoruz. En büyük dileğimiz, ülkemizi bu acılardan kurtarmak için herkesin el birliği yapması ve yaşanan acıların bir an önce son bulması. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi."İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı bir saldırı sonucu yaşanan patlamada ölü ve yaralıların bulunduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Başkent Ankara'da yaşanan hain terör saldırısının acısı dinmeden, İstanbul'da da böyle bir vahşetin yaşanması sonrasında masum insanların ölümünün, pek çok insanın da yaralanmasının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yaşanan hain terör olayını lanetleyerek, ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."