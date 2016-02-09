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22 yıllık tutulmayan söz gün yüzüne çıktı!

Kоnyаspоr'dаn 22 yıl öncе Bеşiktаş'а transfer оlаn Sеrtаn Eser'in transfer sözlеşmеsindеki özel maç sözünün yеrinе gеtirilmеdiği bеlirtildi

22 yıllık tutulmayan söz gün yüzüne çıktı!

 Konyaspor'da yıldızı parlayan Sertan Eser'in 1994 yılda 7 milyar 500 milyon liraya Beşiktaş'a gerçekleşen transferinde gelirleri Konyaspor'a kalmak kaydı ile yapılacak bir hazırlık maçının maddesi olduğu ifade edildi. 

Konyaspor'un ilk dönemlerde zaman zaman konuyu gündeme getirse de sonuç alamadığı belirtilirken, 22 yıldır o hazırlık maçının hiç düzenlenmediğine yer verildi.

'BEŞİKTAŞ SÖZÜNÜ TUTARSA SEVİNİRİM'

Beşiktaş'ın Konyaspor'a olan 22 yıllık borcu hikayesinin baş kahramanı Sertan Eser bu konuyla alakalı olarak Beşiktaş'ın verdiği sözü tutmasının kendisini de memnun edeceğini söyledi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın konudan haberdar olduğu takdirde gereğini yapacağına inandığını belirten Sertan Eser, "Yıllar sonra böyle bir konu gündeme gelir ve o özel maç düzenlenirse en çok ben mutlu olurum" dedi.

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