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21 Ocak Perşembe Zuhal Topal'la İzdivaç yeni bölüm izle

FOX TV ekranında izleyici ile buluşan ve evlenme yolunda adım atmak isteyen damat ve gelin adaylarının buluştuğu prgoram Zuhal Topal izdivaç yeni bölüm bilgileri haberimizde mevcut

21 Ocak Perşembe Zuhal Topal'la İzdivaç yeni bölüm izle

 Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor… Tanışmalar heyecanlı ve umutlu, ayrılışlar acı...

 
FOX ekranlarında gelin ve damat adaylarını buluşturarak, mutlu yuvalar kurulmasına öncülük edecek olan ünlü oyuncu Zuhal Topal, programında izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak!
 
Gelin, hayatınızın en güzel ‘hikayesini’  birlikte yazalım....
 
Bambaşka heyecanların ve samimi duyguların paylaşılacağı; en önemlisi ‘yalnız kalplerin’ buluşacağı programda, halkın içinden, gerçek hikayeler milyonlarla buluşacak…
 
Hafta içi her gün 16:30’da canlı olarak yayınlanacak olan “Zuhal Topal’la..” mutlu bir yuva kurmak isteyen gelin ve damat adayları ile mutluluğun kapılarını ardına kadar aralayacak!


ZUHAL TOPAL KİMDİR:

Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul) Türk program sunucusu, oyuncu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. Şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir. Mimarlık Fakültesi iç mimari bölümünü bitirdi.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. atv'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. 

Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır ancak Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programıyla Geniş Aile' yi bir arada yürütemediği gerekçesiyle bu diziden ayrılma kararı alsa da 71. bölümde diziye bir bölümlük katkıda bulunmuştur. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya Tv Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

ZUHAL TOPAL OYNADIĞI DİZİLER:

Avrupa Avrupa : Nermin (2011-2013) TRT1

Geniş Aile : Şukufe 2011(71.Bölüm...) (Star)

Geniş Aile : Şukufe 2009-2010 (Kanal D)

Papatyam: Konuk Oyuncu 2009 (Star Tv)

Komedi Türk: Kendisi 2008 (Fox Tv)

Kaybolan Yıllar: Yonca

Tutkunum Sana: Suna 2006

Selena: Fitnat 2006 (Atv)

Arka Sokaklar 2006

Tarık ve Diğerleri: Kehribar 2006 (Stv)

Haylaz Babam 2005

El Bebek Gül Bebek: Teyze 2005

Avrupa Yakası: Konuk Oyuncu 2004

Sihirli Annem: Suzan 2003 (Kanal D)

Ev Hali: Mine 2002 (Show Tv)

Lahmacun ve Pizza 2002

Reyting Hamdi 2002

Çekirdek Aile 2000 (Kanal D)

Zehirli Çiçek 2000 Show TV

Dadı: Hostes 2000

Sevda Kondu: İlknur 1999 Kanal 6

Ruhsar 1997 (Kanal D)

Kurşun Kalem 1996

Yazlıkçılar 1996 (Star Tv)

Kara Melek 1996

Çiçek Taksi 1995

Palavra Aşklar 1995
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