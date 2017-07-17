2022 Dünya Kupası organizasyonu Katar'dan alınabilir

Geçen ay Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen altı Arap ülkesinin FIFA'ya Katar'ın Körfez'deki terör üssü olduğunu öne sürerek Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliğini iptal etmesi için başvurdu.
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Katar Dünya Kupası organizasyonunda bir yetkili ise Suudi ve diğer Arap ülkelerinin böyle bir çalışma içinde olduklarının farkına olduklarını ama herhangi bir mektup veye belge ellerine ulaşmadığını söyledi.
Katar ve Arap ülkeleri arasındai problem nedir?
Söz konusu arap ülkeleri Katar'ı Müslüman Kardeşler örgütüne finans sağlamak ile suçluyor. Katar tüm bu suçlamaları reddetmesine rağmen söz konusu ülkeler suçlamalarında ısrarcı. Katar'ın yanında olan ülkelerden biri de Türkiye.