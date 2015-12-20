2016 Survivor Ünlüler Kadrosunda Serhat Akın Bombası

SURVIVOR'A MI KATILACAK

Serhat Akın instagram hesabından Acun Ilıcalı ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Tv8'de bombalar patlayacak çok yakında. 2000 yılından beri tanıdığım Acun ağabeyimle bir araya geldik. Bende yeri ayrıdır" yazdı. Serhat Akın'ın bu paylaşımı "Survivor'a mı katılıyor?" sorularını akıllara getirdi.