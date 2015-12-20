2016 Survivor Ünlüler Kadrosunda Serhat Akın Bombası

Survivor 2016 Ünlüler Gönüllüler yarışmacı isimleri her geçen gün daha çok merak edilmeye başlandı, açıklanan isimlere bir yenisi daha eklenmek üzere
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın programı Survivor'un 2016 sezonunda yarışacak isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara'yı kadroya alan Acun Ilıcalı, Serhat Akın ile bir araya geldi.
SURVIVOR'A MI KATILACAK
Serhat Akın instagram hesabından Acun Ilıcalı ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Tv8'de bombalar patlayacak çok yakında. 2000 yılından beri tanıdığım Acun ağabeyimle bir araya geldik. Bende yeri ayrıdır" yazdı. Serhat Akın'ın bu paylaşımı "Survivor'a mı katılıyor?" sorularını akıllara getirdi.