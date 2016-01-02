2016 Sergio Ramos için kabusla başladı

2015 yılında yaşadıklarını fotoğraflarla anlatan Sergio Ramos, büyük bir hataya imzasını attı. Mayıs 2014'te baba olan Ramos, kendi fotoğrafı yerine oldukça konuşulacak bir fotoğrafı yayınladı. Bu yıl ikinci kez baba olan Messi'nin oğlunun fotoğrafını koyan Ramos, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Doğumdan sonra Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo tarafından Instagram'dan yayınlanan fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ramos, özellikle Barça taraftarlarından büyük övgü aldı. Ramos kısa süre sonra bu hatasını fark ederek sildi ve yenisini paylaştı. Bu paylaşımın Real Madrid- Barcelona rekabetinde unutulmayacaklar arasındaki yerini almış oldu.