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2016 Sergio Ramos için kabusla başladı

Real Madrid kulübünün başarılı futbolcusu Sergio Ramos yeni yıl için hazırladığı fotoğraf albümünde yaptığı hata ile tüm dünyaya rezil oldu

2016 Sergio Ramos için kabusla başladı

 2015 yılında yaşadıklarını fotoğraflarla anlatan Sergio Ramos, büyük bir hataya imzasını attı. Mayıs 2014'te baba olan Ramos, kendi fotoğrafı yerine oldukça konuşulacak bir fotoğrafı yayınladı. Bu yıl ikinci kez baba olan Messi'nin oğlunun fotoğrafını koyan Ramos, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Doğumdan sonra Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo tarafından Instagram'dan yayınlanan fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ramos, özellikle Barça taraftarlarından büyük övgü aldı. Ramos kısa süre sonra bu hatasını fark ederek sildi ve yenisini paylaştı. Bu paylaşımın Real Madrid- Barcelona rekabetinde unutulmayacaklar arasındaki yerini almış oldu.

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Real MadridSergio Ramos
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