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2016'nın ilk çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a!

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği André Carrillo için Fenerbahçe'nin harekete geçtiği iddia edildi

2016'nın ilk çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a!

 Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'ın gündeminde olan Sporting Lizbon'un Perulu sağ kanat oyuncusu André Carrillo'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

EN YÜKSEK TEKLİF FENER'DEN

Fenerbahçe, devre arasında dengeleri değiştirecek bir transfer hazırlığınd. Sarı- Lacivertliler'in hedefinde, adı daha önce Galatasaray ile anılan Andre Carrillo var. 2011'den bu yana Sporting Lizbon forması giyen ve sözleşme yenilemediği için kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki futbolcunun Sevilla ile 3 yıl için söz kestiği, ancak Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 1 milyon Euro daha fazla teklif yaptığı ortaya çıktı.

FUTBOLCUYLA ANLAŞILDI

Asıl bölgesi sağ açık olan, ancak hücumun her bölgesinde oynayabilen Perulu yıldız için Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Portekiz temsilcisinin kapısını çalacağı öğrenildi. Oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden yöneticiler, "Biz Carillo ile anlaştık. Sezon sonu serbest kalacak. Gelin makul bir rakamla şimdi anlaşalım" teklifini yapacak. Eğer Sporting cephesi yine de kararından vazgeçmezse o zaman genç yıldız sezon başında Fenerbahçe formasını giyecek.

(Kaynak: AMK)
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GalatasarayFenerbahçeAndré Carrillo
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