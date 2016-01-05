2016 KPSS Sınav Ücretleri Ne Kadar ve Nereye Yatırılacak? - Kpss Başvuruları şifre öğrenme - KPSS 2016 Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

KPSS 2016 başvuruları ne zaman yapılacak? 2016 yılı KPSS tarihleri belli oldu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan ÖSYM sınav takviminin ardından 2016 yılında yapılacak ÖABT ve KPSS sınavları da belirlenmiş oldu. KPSS sınav ücretleri ne kadar ve nereye yatırılacak? KPSS Lisans, ÖABT, Ortaöğretim ve EKPSS sınav tarihleri ne zaman?



2016 yılı KPSS tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan ÖSYM sınav takviminin ardından 2016 yılında yapılacak ÖABT ve KPSS sınavları da belirlenmiş oldu. Sınav tarihlerinin belirlenmesiyle adayların sınav maratonu başladı. Takvime göre KPSS Genel Kültür, Yetenek ve Eğitim Bilimleri 22 Mayıs'ta uygulanacakken KPSS Lisans Alan Bilgisi 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

KPSS 2016 Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? KPSS Sınav Ücretleri Ne Kadar ve Nereye Yatırılacak?





KPSS MAYIS AYINDA

Kamu Personel Seçme Sınavı (2016 KPSS Lisans) (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 22 Mayıs 2016'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 9 Haziran 2016'da duyurulacak.

Sınava başvurular ise 17-31 Mart 2016'da alınacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi, 29 Mayıs 2016'da yapılacak, sonuçlar 9 Haziran 2016'da açıklanacak. Sınav başvuruları 17-31 Mart 2016'da alınacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan 2016'da gerçekleştirilecek 23 Şubat ile 9 Mart arasında alınacak EKPSS başvurularının ardından sonuçlar 18 Mayıs 2016'da ilan edilecek.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), 24 Temmuz 2016'da yapılacak, sonuçlar 11 Ağustos 2016'da duyurulacak. KPSS önlisans düzeyi 22 Ekim 2016'da yapılacak, sonuçlar 10 Kasım 2016'da açıklanacak.

KPSS ortaöğretim düzeyi 23 Ekim 2016'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 10 Kasım 2016'da duyurulacak.

ÖDEMELER HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

- Ziraat Bankası ATM ve İnternet bankacılığı

- Halkbank ATM ve İnternet bankacılığı

- Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

- Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Tüm PTT iş yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)

*Sınav/yerleştirme ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KİM NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEK?

- Sadece Cumartesi Sabah oturumuna girecek adaylar 50,00 TL;

- Cumartesi Sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de girecek adaylar 100,00 TL;

- Cumartesi Sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek adaylar 150,00 TL;tüm oturumlara girecek adaylar 200,00 TL. ödeyecek.

Ücretler geçen yıl KPSS ücretleridir. Değişiklik olduğunu düşünmüyoruz, fakat ücretlerde değişiklik olursa haberimizde güncellenecektir.