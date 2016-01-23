2016 KPSS Sınav Ücretleri Ne Kadar ve Nereye Yatırılacak? Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? 23 Ocak 2016 Cumartesi

KPSS 2016 başvuruları ne zaman yapılacak? 2016 yılı KPSS tarihleri belli oldu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan ÖSYM sınav takviminin ardından 2016 yılında yapılacak ÖABT ve KPSS sınavları da belirlenmiş oldu. KPSS sınav ücretleri ne kadar ve nereye yatırılacak? KPSS Lisans, ÖABT, Ortaöğretim ve EKPSS sınav tarihleri ne zaman?





2016 yılı KPSS tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan ÖSYM sınav takviminin ardından 2016 yılında yapılacak ÖABT ve KPSS sınavları da belirlenmiş oldu. Sınav tarihlerinin belirlenmesiyle adayların sınav maratonu başladı. Takvime göre KPSS Genel Kültür, Yetenek ve Eğitim Bilimleri 22 Mayıs'ta uygulanacakken KPSS Lisans Alan Bilgisi 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.





KPSS MAYIS AYINDA





Kamu Personel Seçme Sınavı (2016 KPSS Lisans) (Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 22 Mayıs 2016'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 9 Haziran 2016'da duyurulacak.





Sınava başvurular ise 17-31 Mart 2016'da alınacak. KPSS Lisans Alan Bilgisi, 29 Mayıs 2016'da yapılacak, sonuçlar 9 Haziran 2016'da açıklanacak. Sınav başvuruları 17-31 Mart 2016'da alınacak.





Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan 2016'da gerçekleştirilecek 23 Şubat ile 9 Mart arasında alınacak EKPSS başvurularının ardından sonuçlar 18 Mayıs 2016'da ilan edilecek.





KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT), 24 Temmuz 2016'da yapılacak, sonuçlar 11 Ağustos 2016'da duyurulacak. KPSS önlisans düzeyi 22 Ekim 2016'da yapılacak, sonuçlar 10 Kasım 2016'da açıklanacak.



