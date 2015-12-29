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2015 Yılının Şampiyonu Fenerbahçe Oldu!

Yeni yıla girmeye çok kısa bir süre kala 2015 yılında araştırılan istatistiklere göre geride bırakacağımız yılda tartışmasız en çok konuşulan kulüp Fenerbahçe oldu

2015 Yılının Şampiyonu Fenerbahçe Oldu!
 Yeni yıla girmeye çok kısa bir süre kala 2015 yılında araştırılan istatistiklere göre geride bırakacağımız yılda tartışmasız en çok konuşulan kulüp Fenerbahçe oldu
Yeni bir yıla girmeye ramak kala geride kalan 2015’te öne çıkan ilginç rakamlar Fenerbahçe'yi zirveye taşıdı.

2015'in bitmesine sayılı günler kala, yıl boyunca basında yayınlanan spor haberleri içinde en çok adı geçen spor kulübünün Fenerbahçe olduğu tespit edildi. Interpress’in ulusal, bölgesel ve yerel iki bini aşkın gazete ile dergiyi incelendiği araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl sarı lacivertli kulübün faaliyet gösterdiği tüm spor dallarının yer aldığı haberlerin toplamı 150.473 adete ulaştığı saptandı. 

Spor sayfalarında yıl boyunca hakkında en çok haber yayınlanan takımlar sıralamasında Galatasaray toplam 143.301 haberle ikinci sırada yer alırken, Beşiktaş’ın ise 140.983 haberle yılı üçüncü sırada tamamladığı görüldü.

2015 yılındaki spor haberlerini kapsayan raporda, Trabzonspor toplam 98.502 haberle dördüncü sırada yer alırken, Bursaspor da 69.628 haberle beşinci olduğu ortaya çıktı. 

Aynı araştırmada geride kalan yıl boyunca en çok haber olan takımlar listesinde toplamda 50 bin haberi aşan Gençlerbirliği, 40 bin haberi geçen Torku Konyaspor, Antalyaspor ve Eskişehirspor yer alırken, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ile Medicana Sivasspor’un da 30 bin haber sayısını geçerek üst sıralarda yer aldıkları belirlendi.
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Fenerbahçe
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