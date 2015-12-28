2015 Yılının golü Selçuk İnan'dan!

UEFA, "ChampionsLeague" isimli resmi Twitter hesabından futbolseverlere, bu yıl milli takım veya kulüp düzeyinde atılan en güzel golün hangisi olduğunu sordu. Anketteki adaylar arasında Selçuk İnan'ın, EURO 2016 Elemeleri A Grubu'nun son haftasındaki Türkiye-İzlanda maçının 89. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol de yer aldı.

İlk andan itibaren Selçuk İnan'ın önde götürdüğü ve yaklaşık 160 bin oy kullanıldığı ankette İnan'ın golü %69 oy aldı.