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2015 Yılının golü Selçuk İnan'dan!

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabından oylamaya sunulan yılın golü anketinde Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı gol seçildi.

2015 Yılının golü Selçuk İnan'dan!
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabından oylamaya sunulan yılın golü anketinde Selçuk İnan'ın İzlanda'ya attığı gol seçildi. 
UEFA, "ChampionsLeague" isimli resmi Twitter hesabından futbolseverlere, bu yıl milli takım veya kulüp düzeyinde atılan en güzel golün hangisi olduğunu sordu. Anketteki adaylar arasında Selçuk İnan'ın, EURO 2016 Elemeleri A Grubu'nun son haftasındaki Türkiye-İzlanda maçının 89. dakikasında serbest vuruştan kaydettiği gol de yer aldı.

İlk andan itibaren Selçuk İnan'ın önde götürdüğü ve yaklaşık 160 bin oy kullanıldığı ankette İnan'ın golü %69 oy aldı.



Sporseverler ayrıca Romalı Alessandro Florenzi'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Barcelona'ya, Messi'nin 2014-15 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'e ve İlkay Gündoğan'ın EURO 2016 Elemeleri D Grubu'nun İskoçya'ya attığı gole oy verdi.
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FIFAUEFAGOLSelçuk Inan
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