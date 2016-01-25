19. haftada Fenerbahçe takımından büyük başarı

Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile maç fazlasıyla liderliğini sürdüren

, kendisine ait tarihi bir rekoru da egale etti.

karşısındaFernandao'nun penaltı golleriyle galip gelen Sarı-Lacivertliler, 103 gol atılan 88-89 ve 89-90 sezonlarındaki serisini yakalamış oldu.

FenerbahçeÇaykur Rizespor



Tam 1 yıl sürmüştü



O sezon Türkiye profesyonel liglerinde 103 gol atan ilk takım olarak rekoru eline geçiren Todor Veselinoviçönderliğindeki Fenerbahçe, üst üste 34 maçta da gol sevinci yaşamayı başarmıştı. Rıdvan, Aykut, Oğuz'lu kadrosuyla rakip savunmaları çaresiz bırakan Sarı-Lacivertli ekip, 22 Ekim 1988'de oynanan Eskişehirspor (3-1) maçı ile seriye başlamış, 28 Ekim 1989'da oynanan ve 3-1 kazanılan Malatyaspor maçı ile seriyi noktalamıştı.



İsmail Kartal'la başladı



Fenerbahçe, geçtiğimiz sezondan bu yana devam eden serisini de bu sezon 34 maça taşıdı. Sarı-Lacivertli ekip, geçen sezon İsmail Kartal önderliğinde 14 Şubat 2015'te Gaziantepspor'u 5-0 yenerek seriye başlamıştı. Sarı-Lacivertliler sezonun geri kalan tüm maçlarında en az 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Ligde 19'da 19



Bu sezon ise Vitor Pereira önderliğinde oynanan 19 lig maçında da rakiplerine en az bir kez gol santrası yapan Sarı-Lacivertli ekip, 34 maçlık rekorunu egale etmiş oldu. Fenerbahçe 20. haftadaki Antalyaspor deplasmanında da ağları sarsarsa, seriyi 35 maça çıkararak rekorunu geliştirmiş olacak.