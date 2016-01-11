18'lik yıldızın büyük başarısı

Trabzonspor formasıyla Adanaspor karşısında 3. golünü atan altyapı armağanı Muhammet Beşir , Avrupa’nın 5 büyük liginde forma giyen santraforlar arasında en az sürede en fazla gol atan isim oldu. Bordo mavili forma altında 4 maçta sadece 54 dakika forma şansı bulabilen genç oyuncu girdiği 6 gol pozisyonunun 3’ünde topu ağlara göndererek müthiş bir çıkış yakaladı. Sahada kaldığı her 16.7 dakikada bir gol atma başarısı gösteren 18 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Avrupa’nın en genç golcüsü oldu.

Teknik direktör Sadi Tekelioğlu’nun Araklıspor'un altyapısında keşfedip A takıma kazandırdığı 1997 doğumlu Muhammet Beşir arkadaşı Yusuf Yazıcı ile birlikte mevcut kadronun en genç oyuncusu. Fiziksel görüntüsüyle Trabzonspor'un eski golcüsü Burak Yılmaz'a çok benzetilen Muhammet, geçtiğimiz sezon U19 Elit Ligi'nde çıktığı 30 maçta tam 26 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş ve sezon başında Şota Arveladze tarafından A takım kadrosuna dahil edilmişti.