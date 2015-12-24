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17. hafta Super Lig'de son hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Super Lig'de yarı tatilin son haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı

17. hafta Super Lig'de son hafta hakemleri belli oldu
 Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Super Lig'de yarı tatilin son haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26, 27 ve 28 Aralık'ta oynanacak 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

26 Aralık Cumartesi:

14.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen

16.30 Antalyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Özgür Yankaya

27 Aralık Pazar:

14.00 Bursaspor-Mersin İdmanyurdu: Tolga Özkalfa

16.00 Kayserispor-Galatasaray: Barış Şimşek

16.30 Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Torku Konyaspor: Serkan Çınar

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

20.00 Fenerbahçe-Medicana Sivasspor: Fırat Aydınus

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