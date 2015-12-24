17. hafta Super Lig'de son hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26, 27 ve 28 Aralık'ta oynanacak 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
26 Aralık Cumartesi:
14.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
16.30 Antalyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Özgür Yankaya
27 Aralık Pazar:
14.00 Bursaspor-Mersin İdmanyurdu: Tolga Özkalfa
16.00 Kayserispor-Galatasaray: Barış Şimşek
16.30 Akhisar Belediyespor-Osmanlıspor: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Torku Konyaspor: Serkan Çınar
28 Aralık Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
20.00 Fenerbahçe-Medicana Sivasspor: Fırat Aydınus