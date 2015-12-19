16. Haftada PTT 1. Lig’de toplu sonuçlar

16. Haftada PTT 1. Lig bugün iki karşılaşma ile devam etti, ilk yarının bitmesine az bir zaman kala liderlik ve düşme grubunda oldukça çekişmeli bir rekabet görülüyor
PTT 1. Lig’de 16. hafta maçlarına bugün oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.
Günün ilk maçında Balıkesirspor, konuk ettiği Boluspor'u 6 – 0 mağlup ederken, zirve mücadelesi veren Giresunspor ise konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 0 – 0 berabere kaldı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar, kalan maçların sonuçları, son puan durumu ve 17. hafta maçlarının programı şöyle:
Göztepe – Alanyaspor: 1 – 1
Balıkesirspor – Boluspor: 6 – 0
Giresunspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 0 – 0
20 Aralık Pazar
13.30 Kayseri Erciyesspor – Karşıyaka
13.30 Denizlispor - 1461 Trabzon
16.00 Yeni Malatyaspor – Samsunspor
18.00 Adanaspor - Kardemir Karabükspor
18.30 Şanlıurfaspor - Vartaş Elazığspor
21 Aralık Pazartesi
19.00 Altınordu - Adana Demirspor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Vartaş Elazığspor 15 8 3 4 20 13 7 27
2. Giresunspor 16 7 5 4 25 17 8 26
3. Göztepe 16 7 5 4 20 14 6 26
4. Kardemir Karabük 15 7 5 3 17 11 6 26
5. Balıkesirspor 16 5 9 2 22 13 9 24
6. Samsunspor 15 6 5 4 22 17 5 23
7. Alanyaspor 16 6 5 5 26 23 3 23
8. Gaziantep B. Ş. Bld. 16 5 8 3 15 12 3 23
9. Adanaspor 15 7 2 6 20 19 1 23
10. Adana Demirspor 15 6 4 5 28 22 6 22
11. Yeni Malatyaspor 15 6 2 7 15 17 -2 20
12. Altınordu 15 5 5 5 14 16 -2 20
13. Boluspor 16 5 5 6 17 27 -10 20
14. Şanlıurfaspor 15 4 4 7 10 18 -8 16
15. 1461 Trabzon 15 4 3 8 13 20 -7 15
16. Kayseri Erciyesspor 15 4 2 9 14 23 -9 14
17. Karşıyaka 15 3 4 8 14 21 -7 13
18. Denizlispor 15 3 4 8 14 23 -9 13
17. HAFTANIN PROGRAMI
25 Aralık Cuma
19.00 Samsunspor - Kayseri Erciyesspor
26 Aralık Cumartesi
13.30 Boluspor - Yeni Malatyaspor
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Denizlispor
27 Aralık Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe
13.30 Vartaş Elazığspor - Adanaspor
15.30 Alanyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor
18.30 Karşıyaka - Altınordu
28 Aralık Pazartesi
19.00 1461 Trabzon - Balıkesirspor
20 Aralık Pazar
13.30 Kayseri Erciyesspor – Karşıyaka
13.30 Denizlispor - 1461 Trabzon
16.00 Yeni Malatyaspor – Samsunspor
18.00 Adanaspor - Kardemir Karabükspor
18.30 Şanlıurfaspor - Vartaş Elazığspor
21 Aralık Pazartesi
19.00 Altınordu - Adana Demirspor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Vartaş Elazığspor 15 8 3 4 20 13 7 27
2. Giresunspor 16 7 5 4 25 17 8 26
3. Göztepe 16 7 5 4 20 14 6 26
4. Kardemir Karabük 15 7 5 3 17 11 6 26
5. Balıkesirspor 16 5 9 2 22 13 9 24
6. Samsunspor 15 6 5 4 22 17 5 23
7. Alanyaspor 16 6 5 5 26 23 3 23
8. Gaziantep B. Ş. Bld. 16 5 8 3 15 12 3 23
9. Adanaspor 15 7 2 6 20 19 1 23
10. Adana Demirspor 15 6 4 5 28 22 6 22
11. Yeni Malatyaspor 15 6 2 7 15 17 -2 20
12. Altınordu 15 5 5 5 14 16 -2 20
13. Boluspor 16 5 5 6 17 27 -10 20
14. Şanlıurfaspor 15 4 4 7 10 18 -8 16
15. 1461 Trabzon 15 4 3 8 13 20 -7 15
16. Kayseri Erciyesspor 15 4 2 9 14 23 -9 14
17. Karşıyaka 15 3 4 8 14 21 -7 13
18. Denizlispor 15 3 4 8 14 23 -9 13
17. HAFTANIN PROGRAMI
25 Aralık Cuma
19.00 Samsunspor - Kayseri Erciyesspor
26 Aralık Cumartesi
13.30 Boluspor - Yeni Malatyaspor
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Denizlispor
27 Aralık Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe
13.30 Vartaş Elazığspor - Adanaspor
15.30 Alanyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor
18.30 Karşıyaka - Altınordu
28 Aralık Pazartesi
19.00 1461 Trabzon - Balıkesirspor
PTT 1. Lig’de 16. hafta maçlarına bugün oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.
Günün ilk maçında Balıkesirspor, konuk ettiği Boluspor'u 6 – 0 mağlup ederken, zirve mücadelesi veren Giresunspor ise konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 0 – 0 berabere kaldı.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar, kalan maçların sonuçları, son puan durumu ve 17. hafta maçlarının programı şöyle:
Göztepe – Alanyaspor: 1 – 1
Balıkesirspor – Boluspor: 6 – 0
Giresunspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 0 – 0
20 Aralık Pazar
13.30 Kayseri Erciyesspor – Karşıyaka
13.30 Denizlispor - 1461 Trabzon
16.00 Yeni Malatyaspor – Samsunspor
18.00 Adanaspor - Kardemir Karabükspor
18.30 Şanlıurfaspor - Vartaş Elazığspor
21 Aralık Pazartesi
19.00 Altınordu - Adana Demirspor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Vartaş Elazığspor 15 8 3 4 20 13 7 27
2. Giresunspor 16 7 5 4 25 17 8 26
3. Göztepe 16 7 5 4 20 14 6 26
4. Kardemir Karabük 15 7 5 3 17 11 6 26
5. Balıkesirspor 16 5 9 2 22 13 9 24
6. Samsunspor 15 6 5 4 22 17 5 23
7. Alanyaspor 16 6 5 5 26 23 3 23
8. Gaziantep B. Ş. Bld. 16 5 8 3 15 12 3 23
9. Adanaspor 15 7 2 6 20 19 1 23
10. Adana Demirspor 15 6 4 5 28 22 6 22
11. Yeni Malatyaspor 15 6 2 7 15 17 -2 20
12. Altınordu 15 5 5 5 14 16 -2 20
13. Boluspor 16 5 5 6 17 27 -10 20
14. Şanlıurfaspor 15 4 4 7 10 18 -8 16
15. 1461 Trabzon 15 4 3 8 13 20 -7 15
16. Kayseri Erciyesspor 15 4 2 9 14 23 -9 14
17. Karşıyaka 15 3 4 8 14 21 -7 13
18. Denizlispor 15 3 4 8 14 23 -9 13
17. HAFTANIN PROGRAMI
25 Aralık Cuma
19.00 Samsunspor - Kayseri Erciyesspor
26 Aralık Cumartesi
13.30 Boluspor - Yeni Malatyaspor
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Denizlispor
27 Aralık Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe
13.30 Vartaş Elazığspor - Adanaspor
15.30 Alanyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor
18.30 Karşıyaka - Altınordu
28 Aralık Pazartesi
19.00 1461 Trabzon - Balıkesirspor
20 Aralık Pazar
13.30 Kayseri Erciyesspor – Karşıyaka
13.30 Denizlispor - 1461 Trabzon
16.00 Yeni Malatyaspor – Samsunspor
18.00 Adanaspor - Kardemir Karabükspor
18.30 Şanlıurfaspor - Vartaş Elazığspor
21 Aralık Pazartesi
19.00 Altınordu - Adana Demirspor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1. Vartaş Elazığspor 15 8 3 4 20 13 7 27
2. Giresunspor 16 7 5 4 25 17 8 26
3. Göztepe 16 7 5 4 20 14 6 26
4. Kardemir Karabük 15 7 5 3 17 11 6 26
5. Balıkesirspor 16 5 9 2 22 13 9 24
6. Samsunspor 15 6 5 4 22 17 5 23
7. Alanyaspor 16 6 5 5 26 23 3 23
8. Gaziantep B. Ş. Bld. 16 5 8 3 15 12 3 23
9. Adanaspor 15 7 2 6 20 19 1 23
10. Adana Demirspor 15 6 4 5 28 22 6 22
11. Yeni Malatyaspor 15 6 2 7 15 17 -2 20
12. Altınordu 15 5 5 5 14 16 -2 20
13. Boluspor 16 5 5 6 17 27 -10 20
14. Şanlıurfaspor 15 4 4 7 10 18 -8 16
15. 1461 Trabzon 15 4 3 8 13 20 -7 15
16. Kayseri Erciyesspor 15 4 2 9 14 23 -9 14
17. Karşıyaka 15 3 4 8 14 21 -7 13
18. Denizlispor 15 3 4 8 14 23 -9 13
17. HAFTANIN PROGRAMI
25 Aralık Cuma
19.00 Samsunspor - Kayseri Erciyesspor
26 Aralık Cumartesi
13.30 Boluspor - Yeni Malatyaspor
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Denizlispor
27 Aralık Pazar
13.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe
13.30 Vartaş Elazığspor - Adanaspor
15.30 Alanyaspor - Giresunspor
16.00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor
18.30 Karşıyaka - Altınordu
28 Aralık Pazartesi
19.00 1461 Trabzon - Balıkesirspor