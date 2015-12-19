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16. Haftada PTT 1. Lig’de toplu sonuçlar

16. Haftada PTT 1. Lig bugün iki karşılaşma ile devam etti, ilk yarının bitmesine az bir zaman kala liderlik ve düşme grubunda oldukça çekişmeli bir rekabet görülüyor

16. Haftada PTT 1. Lig’de toplu sonuçlar
 16. Haftada PTT 1. Lig bugün iki karşılaşma ile devam etti, ilk yarının bitmesine az bir zaman kala liderlik ve düşme grubunda oldukça çekişmeli bir rekabet görülüyor

PTT 1. Lig’de 16. hafta maçlarına bugün oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.



Günün ilk maçında Balıkesirspor, konuk ettiği Boluspor'u 6 – 0 mağlup ederken, zirve mücadelesi veren Giresunspor ise konuk ettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 0 – 0 berabere kaldı.



Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar, kalan maçların sonuçları, son puan durumu ve 17. hafta maçlarının programı şöyle:



Göztepe – Alanyaspor: 1 – 1

Balıkesirspor – Boluspor: 6 – 0

Giresunspor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 0 – 0



20 Aralık Pazar

13.30 Kayseri Erciyesspor – Karşıyaka

13.30 Denizlispor - 1461 Trabzon

16.00 Yeni Malatyaspor – Samsunspor

18.00 Adanaspor - Kardemir Karabükspor

18.30 Şanlıurfaspor - Vartaş Elazığspor



21 Aralık Pazartesi

19.00 Altınordu - Adana Demirspor



PUAN DURUMU



TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Vartaş Elazığspor 15 8 3 4 20 13 7 27

2. Giresunspor 16 7 5 4 25 17 8 26

3. Göztepe 16 7 5 4 20 14 6 26

4. Kardemir Karabük 15 7 5 3 17 11 6 26

5. Balıkesirspor 16 5 9 2 22 13 9 24

6. Samsunspor 15 6 5 4 22 17 5 23

7. Alanyaspor 16 6 5 5 26 23 3 23

8. Gaziantep B. Ş. Bld. 16 5 8 3 15 12 3 23

9. Adanaspor 15 7 2 6 20 19 1 23

10. Adana Demirspor 15 6 4 5 28 22 6 22

11. Yeni Malatyaspor 15 6 2 7 15 17 -2 20

12. Altınordu 15 5 5 5 14 16 -2 20

13. Boluspor 16 5 5 6 17 27 -10 20

14. Şanlıurfaspor 15 4 4 7 10 18 -8 16

15. 1461 Trabzon 15 4 3 8 13 20 -7 15

16. Kayseri Erciyesspor 15 4 2 9 14 23 -9 14

17. Karşıyaka 15 3 4 8 14 21 -7 13

18. Denizlispor 15 3 4 8 14 23 -9 13



17. HAFTANIN PROGRAMI



25 Aralık Cuma

19.00 Samsunspor - Kayseri Erciyesspor



26 Aralık Cumartesi

13.30 Boluspor - Yeni Malatyaspor

18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Denizlispor



27 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe

13.30 Vartaş Elazığspor - Adanaspor

15.30 Alanyaspor - Giresunspor

16.00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor

18.30 Karşıyaka - Altınordu



28 Aralık Pazartesi

19.00 1461 Trabzon - Balıkesirspor



20 Aralık Pazar

13.30 Kayseri Erciyesspor – Karşıyaka

13.30 Denizlispor - 1461 Trabzon

16.00 Yeni Malatyaspor – Samsunspor

18.00 Adanaspor - Kardemir Karabükspor

18.30 Şanlıurfaspor - Vartaş Elazığspor



21 Aralık Pazartesi

19.00 Altınordu - Adana Demirspor



PUAN DURUMU



TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Vartaş Elazığspor 15 8 3 4 20 13 7 27

2. Giresunspor 16 7 5 4 25 17 8 26

3. Göztepe 16 7 5 4 20 14 6 26

4. Kardemir Karabük 15 7 5 3 17 11 6 26

5. Balıkesirspor 16 5 9 2 22 13 9 24

6. Samsunspor 15 6 5 4 22 17 5 23

7. Alanyaspor 16 6 5 5 26 23 3 23

8. Gaziantep B. Ş. Bld. 16 5 8 3 15 12 3 23

9. Adanaspor 15 7 2 6 20 19 1 23

10. Adana Demirspor 15 6 4 5 28 22 6 22

11. Yeni Malatyaspor 15 6 2 7 15 17 -2 20

12. Altınordu 15 5 5 5 14 16 -2 20

13. Boluspor 16 5 5 6 17 27 -10 20

14. Şanlıurfaspor 15 4 4 7 10 18 -8 16

15. 1461 Trabzon 15 4 3 8 13 20 -7 15

16. Kayseri Erciyesspor 15 4 2 9 14 23 -9 14

17. Karşıyaka 15 3 4 8 14 21 -7 13

18. Denizlispor 15 3 4 8 14 23 -9 13



17. HAFTANIN PROGRAMI



25 Aralık Cuma

19.00 Samsunspor - Kayseri Erciyesspor



26 Aralık Cumartesi

13.30 Boluspor - Yeni Malatyaspor

18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Denizlispor



27 Aralık Pazar

13.30 Kardemir Karabükspor - Göztepe

13.30 Vartaş Elazığspor - Adanaspor

15.30 Alanyaspor - Giresunspor

16.00 Adana Demirspor - Şanlıurfaspor

18.30 Karşıyaka - Altınordu



28 Aralık Pazartesi

19.00 1461 Trabzon - Balıkesirspor
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