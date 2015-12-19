16. Haftada PTT 1. Lig’de toplu sonuçlar

16. Haftada PTT 1. Lig bugün iki karşılaşma ile devam etti, ilk yarının bitmesine az bir zaman kala liderlik ve düşme grubunda oldukça çekişmeli bir rekabet görülüyor

19 Aralık 2015 Cumartesi 20:46