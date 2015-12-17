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16. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu

Hasan Doğan Sezonu 16. hafta maçlarında görev alacak Hakemlerin isimleri belli oldu

16. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu
Hasan Doğan Sezonu 16. hafta maçlarında görev alacak Hakemlerin isimleri belli oldu
BEŞİKTAŞ MAÇINA ALPER ULUSOY

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre lider Beşiktaş'ın 21 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ankara Osmanlı Stadı'nda Osmanlıspor ile oynayacağı maçta Alper Ulusoy düdük çalacak.

İŞTE 16. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'in 16. hafta maçları ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Aralık Cumartesi
13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus
16.00 Torku Konyaspor – Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trabzonspor – Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Mersin İdmanyurdu – Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20 Aralık Pazar
13.00 Medicana Sivasspor – Kayserispor: Suat Arslanboğa
16.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor; Deniz Ateş Bitnel
19.00 Gençlerbirliği – Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Medipol Başakşehir FK – Eskişehirspor: Özgür Yankaya

21 Aralık Pazartesi
20.00 Osmanlıspor Futbol Kulübü – Beşiktaş: Alper Ulusoy
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