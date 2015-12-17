16. Hafta Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu

BEŞİKTAŞ MAÇINA ALPER ULUSOY

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre lider Beşiktaş'ın 21 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ankara Osmanlı Stadı'nda Osmanlıspor ile oynayacağı maçta Alper Ulusoy düdük çalacak.

İŞTE 16. HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'in 16. hafta maçları ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Aralık Cumartesi

13.30 Gaziantepspor - Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

16.00 Torku Konyaspor – Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Mersin İdmanyurdu – Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

20 Aralık Pazar

13.00 Medicana Sivasspor – Kayserispor: Suat Arslanboğa

16.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor; Deniz Ateş Bitnel

19.00 Gençlerbirliği – Fenerbahçe : Mete Kalkavan

19.00 Medipol Başakşehir FK – Eskişehirspor: Özgür Yankaya

21 Aralık Pazartesi

20.00 Osmanlıspor Futbol Kulübü – Beşiktaş: Alper Ulusoy