15. Hafta PTT 1. Lig hakemleri belli oldu

PTT 1. Lig'de 14. hafta geride kalırken 15. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Alanyaspor-Adanaspor: Alper Ulusoy
19.00 Vartaş Elazığspor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
12 Aralık Cumartesi:
13.30 1461 Trabzon-Giresunspor: Erkan Engin
13.30 Boluspor-Denizlispor: Abdullah Yılmaz
15.30 Karşıyaka-Yeni Malatyaspor: Caner Ak
18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: Süleyman Abay
13 Aralık Pazar:
13.30 Altınordu-Şanlıurfaspor: Mehmet Emre Atasoy
18.30 Adana Demirspor-Kayseri Erciyesspor: Koray Gençerler
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Samsunspor-Balıkesirspor: Hüseyin Göçek