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15. Hafta PTT 1. Lig hakemleri belli oldu

PTT 1. Lig'de 14. hafta geride kalırken 15. haftanın hakemleri belli oldu

15. Hafta PTT 1. Lig hakemleri belli oldu
PTT 1. Lig'de 14. hafta geride kalırken 15. haftanın hakemleri belli oldu 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:

19.00 Alanyaspor-Adanaspor: Alper Ulusoy

19.00 Vartaş Elazığspor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

12 Aralık Cumartesi:

13.30 1461 Trabzon-Giresunspor: Erkan Engin

13.30 Boluspor-Denizlispor: Abdullah Yılmaz

15.30 Karşıyaka-Yeni Malatyaspor: Caner Ak

18.30 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: Süleyman Abay

13 Aralık Pazar:

13.30 Altınordu-Şanlıurfaspor: Mehmet Emre Atasoy

18.30 Adana Demirspor-Kayseri Erciyesspor: Koray Gençerler

14 Aralık Pazartesi:

19.00 Samsunspor-Balıkesirspor: Hüseyin Göçek
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Türkiye Futbol FederasyonuPtt 1.LigHakem
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