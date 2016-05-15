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1461 Trabzon Küme Düşmekten Kurtulamadı

1461 Trabzon bu yıl istediği gibi bir sezon geçiremeyerek PTT 1.Lig'den düşen son takım oldu.

1461 Trabzon Küme Düşmekten Kurtulamadı
PTT 1.Lig son hafta maçları nefesleri kesti. Son hafta maçlarında ligden düşen son takım 1461 Trabzon oldu ve önümüzdeki sezon yoluna TFF 2.Lig'de mücadele edecek.

Karadeniz ekibi, son hafta Balıkesirspor deplasmanına konuk oldu ve 2-1'lik skorla sahadan yenik ayrıldı.

1461 Trabzon, Karşıyaka ve Kayseri Erciyesspor’un ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

Balıkesirspor: 2 - 1461 Trabzon: 1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Ahmet Şimşek, Ömer Tevfik Özkoç
Balıkesirspor: Vukovic, İlhan Eker, Eray Ataseven, Muhammed Ali Doğan, Ragıp Başdağ (Dk. 58 Sankoh), Zeefuik (Dk. 81 Uğur Aktaş), Glumac, Berat Tosun (Dk. 68 Erceg), Bülent Cevahir, Dilaver Güçlü, Okan Alkan
1461 Trabzon: İbrahim Demir, Oktay Demircan, Ziya Alkurt, Hamza Gür (Dk. 72 Yaser Hacımustafaoğlu), Mehmet Kuruoğlu, Belford, Recep Uğur Öztürk (Dk. 80 Ali Han Tunçer), Abdülkadir Parmak (Dk. 62 Yüksel Şişman), Ferhat Yazgan, Erhan Kara, Emrullah Kokoç
Goller: Dk. 69 Zeefuik, Dk. 90+5 Dilaver Güçlü (Balıkesirspor), Dk. 90+4 Ferhat Yazgan (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Dk. 22 Dilaver Güçlü, Dk. 75 Erceg (Balıkesirspor)
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