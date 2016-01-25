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13 yaşındaki Fenerbahçe taraftarından kötü haber

Uzun süredir kalp nakli bekleyen 13 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Öykü Ertok bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu

13 yaşındaki Fenerbahçe taraftarından kötü haber

 Yaklaşık 6 aydır kalp nakli için bekleyen Öykü Ertok, bu sabah hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Öykü'ye 1,5 yaşındayken hipertrofik kardiyomiyopati teşhisi konulmuştu. Öykü, uygun kalp bulunamadığı için hayata veda etti.

Öykü'nün hayatını kaybettiğini babası Tugay Ertok, Twitter'dan duyurdu. Baba Ertok, “Her öykünün bir sonu var. Başımız sağolsun. Biricik kızımı, evlâdımı, Prensesimi kaybettik”şeklinde duyurdu.

Fenerbahçe aşığıydı

Fenerbahçe aşığı olan minik Öykü'ye Sarı-Lacivertli futbolcular da destek olmuştu. Futbolculardan Hasan Ali Kaldırım, Twitter'dan paylaştığı görsel ile minik Öykü'ye destek yollamıştı. Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyadan yapılan kampanyalarla uygun kalp naklinin gerçekleşmesini bekliyordu.

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