12 Yıl sonra Trabzonspor ile Adanaspor karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 3. haftasında yarın sahasında Adanaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor 12 sene sonra rakibini ağırlayacak.



Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de zirvenin uzağında kalarak şampiyonluk yarışına erken havlu atan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefliyor. Grubunda 6 puan ile lider olan Karadeniz ekibi sahasında oynayacağı Adanaspor maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantilemeyi planlıyor.

Trabzonspor ile Adanaspor en son 2004 yılının Şubat ayında Spor Toto Süper Lig'de karşılaştılar. Bordo-mavililerin 2-1 kazandığı söz konusu müsabakanın ardından Trabzonspor rakibiyle 12 senenin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan 36 maçta Trabzonspor 22 galibiyeti bulunurken, Adanaspor'un ise 5 galibiyeti bulunuyor. 9 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramazken, Bordo-Mavililer'in 55 golüne Turuncu Beyazlı Adana temsilcisi 24 golle cevap verdi.

SADİ TEKELİOĞLU GENC OYUNCULARA ŞANS VERECEK

Trabzonspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor ile oynanacak olan karşılaşmada altyapıdan gelen oyuncularına şans vermenin planlarını yapıyor. Spor Toto Süper Lig'de üst basamakları hedefleyen Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine getirmeyi planlayan bordo-mavililerde teknik patron Sadi Tekelioğlu'nun en büyük hedefi ise görevde kaldığı sürü boyunca genç oyuncuları vitrine çıkartmak. Altyapıdan A takım kadrosuna kattığı oyunculara hazır olun talimatı veren Tekelioğlu, genç yetenekleri duyduğu güveni her fırsatta dile getiriyor. - TRABZON