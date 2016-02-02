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12 Numara'nın paylaşımı tartışmayı körükledi

Amedspor - Fenerbahçe kupa maçının yankıları sosyal medya üzerinde giderek alevleniyor, Fenerbahçe'nin sosyal medya gruplarından 12 numara'nın paylaşımı tartışma çıkardı

12 Numara'nın paylaşımı tartışmayı körükledi

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Amedspor'la eşleşmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı eşleşmeden dolayı mutlu olurken bir kısmı da Amed deplasmanından çekindiklerini açıkça belirtti.



Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki en büyük taraftar sayfalarından biri olan "12 Numara"nın yaptığı paylaşım ise Trabzonsporlu taraftarları deyim yerindeyse adeta çileden çıkardı. 12 Numara, Amedspor eşleşmesine atıfta bulunarak "Diyarbakır'ın Trabzon'dan daha güvenli olduğu aşikar. Normal şekilde gidip Vatan toprağımızda maçımızı oynayacağız" şeklinde tweet attı.



Bu tweet üzerine 12 Numara'ya ağır hakaretlerde bulunan Trabzonsporlu taraftarlar tweetin silinmesini istedi.




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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAmedspor
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