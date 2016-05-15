11.Cumhurbaşkanı Gül Açıklamalarda Bulundu

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunisa Gül, Hakkari'de PKK 'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Akarsu'nun ailesine taziyeye gitti. Gül, "Ne olursa olsun, ateş hep düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Merkez Kocasinan İlçesi Yunus Emre Mahallesi, Bağdat Caddesi Özbek Apartmanı'ndaki şehidin baba evine gelen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehidin kardeşi Hasan Akarsu'ya başsağlığı dileğinde bulundu. Taziyeye gelen vatandaşlarla tek tek tokalaşan Abdullah Gül, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Millet olarak acımız büyük. Bugünlerde bütün güvenlik güçlerimiz büyük bir mücadele içerisinde. Maalesef hepimizi derinden üzen şehitlerimiz var. Bu vesileyle önceki gün şehit verdiğimiz kardeşimizin evini ziyaret ettik. Mekanı cennet olsun. Allah bütün ailesine sabırlar versin. Hepimize şöyle bir görev düşer; hangi mahallede bir şehit varsa bütün mahalle hep bir dayanışma içerisinde olması lazım. Hepimizin, şehitlerimizin ailelerini başüstünde tutmamız lazım. Onlar evlatlarını bu vatan için şehit veriyorlar. Bizlerin de bunun kıymetini bilmemiz lazım. Devletimiz gereken herşeyi yapıyor. İnşallah bu acılar en kısa zamanda biter. Ne olursa olsun, ateş hep düştüğü yeri yakıyor. Devlet hayatımda hep bu acıları tatmışımdır. Onun için ben kardeşimi çok iyi anlıyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde bu acılar tekrar yaşanmaz ve biter."

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunisa Gül de şehidin annesi ile görüşerek, başsağlığı diledi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Gül, şehidin yakınlarına başsağlığı dileyerek evden ayrıldı.