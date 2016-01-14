11 Kulübün kullandığı Turgut Özal Stadyumu yıkılıyor

İBB, ulaşım sistemlerini birbirlerine entegre edecek 24 transfer merkezinin, Avcılar girişimindeki Turgut Özal Stadı'nın yerine yapılmasını planlandı. 1.5 yıl önce Spor Müdürlüğü'nden İBB'nin mülkiyetine geçirilen stadyumun yıkılması ile ilgili çalışmalar sürerken, aboneliği iptal edilen tesisin elektrik ve suyu kesildi. Kış saatine geçilmesi ve akşam karanlığının erken bastırması üzerine burada antrenman yapan Avcılar Belediyespor Kulübü'nün 356 lisanslı sporcusundan futbol şubesindeki gençler zor durumda kaldı.

HAKSIZ PENALTIYI TACA ATMIŞLARDI

Çevredeki sokak lambalarının yanı sıra ay ışığının yetersiz olması üzerine Avcılar Belediyesi'nin sağladığı 5 projeksiyon lambası ile geçici olarak genç futbolcuların antrenman yapması sağlandı. Loş ışıkta antrenman yapan Avcılar Belediyespor'un U15 ve U17 takımları şampiyon oldu. U15 ekibi, şampiyonluk mücadelesi sırasında kendilerine verilen penaltının haksız olduğunu belirterek antrenörleri Cenk Balkan'ın onayı ile bu atışı taca atınca centilmenlikleri ile büyük övgü aldı.

BU SABAH YIKIM BAŞLADI

İBB'nin 2 hafta önce yaptığı tebligat ardından yıkım ekipleri, bu sabah iş makineleri ile stadyuma geldi. Stadyumun çevresindeki duvarlar ve Avcılar Belediyespor binası yıkılırken tesisin çevresindeki tel örgüler ve suni çim iş makineleri ile söküldü.

Esnaf, işyerlerinin yıkımının durdurulmasını önlemeye çalışırken, 1 yıla kadar kendilerine ek süre verilmesini istedi. Esnaf, yılbaşına 1 gün kala görevlilerin gelip fotoğraflar çektiğini, 7 Ocak'ta yapılan tebligattan sonra bugün yıkıma başlandığını savundu.

"KİMSE MAĞDUR OLMASIN"

İşyeri sahiplerinden Muhammet Falay, stadyumun tribün altındaki işyerinde 2000 yılından bu yana kiracı olduğunu belirterek, Burada 23 esnaf var. Her işyerinde 4 kişi evine ekmek götürüyor. Bu şekilde yıkım olur mu' Çocuklarımız okuyor, borcumuz, ödememiz gereken kredilerimiz var. İnsanlar ev taşırken bile 3-6 aylık plan yapılıyor" dedi. Tepkiler üzerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, İBB'den işyerleri yıkımının durdurulmasını ve makul süre tanınmasını isteyeceğini belirterek, "Kimse mağdur olmadan herkesin mutlu olacağı bir yıkım gerçekleştirilmeli. Saha zemininden ve diğer alanlardan oluşan atıklar karbon içeriyor. Bunlar kanserojen maddelerdir ayrı toplanması gerekiyor. Doğanın kirletilmesini önlem istiyorum" dedi.

ZAMAN OLSA ÇİMLERİ KURTARABİLİRDİK

Avcılar Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Yunus Yıldırım, tebligat yapılmasından çok kısa süre sonra tesisin yıkılmasına başladıklarını sporcuların antrenman yapacak yerleri kalmadığını söyledi. Yıldırım, 'Biraz zaman olsa saha zeminindeki çimleri alıp kurtarabilir, kullanabilirdik. Nedense çok aceleci davrandılar. Büyükşehir Belediyesi'nden Ambarlı Sahili'nde yeni spor tesis yapmasını bekliyoruz." dedi.

TRANSFER MERKEZİ OLUYOR

İstanbul Yakası'nda Sefaköy, Kirazlı, Yenibosna, İncirli, Mahmutbey, Çobançeşme, Çırpıcı, TÜYAP, Avcılar, Kazlıçeşme, Halkalı, Başakşehir, Kayaşehir ve Bahçeşehir'de transfer merkezleri planlandı. Avcılar'daki transfer merkezi olarak Turgut Özal Stadı'nın bulunduğu alan seçildi.

Avrupa Yakası'nda toplam inşaat büyüklüğü 600 bin metrekare olan 14, Anadolu Yakası'nda ise toplam inşaat alanı 400 bin metrekare olan 10 aktarma istasyonu yapılacak. Metro, otobüs, metrobüs, Marmaray, tramvay, demiryolu ağı gibi ulaşım hatlarının birleşme noktalarında planlanan aktarma istasyonları ile her yöne kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.

11 TAKIM YARARLANMIŞTI

İlçedeki Firüzköy Mahallesi'nde Avcılar Belediyesi'ne ait spor kompleksi bulunuyor. Yıkımına başlanan Turgut Özal Stadyumu'nda şimdi kadar Avcılar Belediye Spor'un yanı sıra Cihangir Spor, Deniz Köşkler Spor, Gümüşpala Spor, Mustafakemal Paşa Spor, Ambarlı Spor, Yeşilkent Spor, Ambarlı Işık Spor, Firuzköy Spor, Akademi Gençlik Spor ve Avcılar Soma Aslangücü Spor yararlanmıştı.

Avcılar'da 7 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilen Turgut Özal Stadyumu'nun yıkımına başlandı. Stadyumun altında işyerleri bulunan 23 esnaf ve amatör spor kulüpleri yıkım çalışmalarına tepki gösterdi.