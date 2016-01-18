Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 kişiyle gelen galibiyetin ardından yüzler gülüyor

PTT 1. lig'de dün oynanan mücadelede 10 kişi kalan 1461 Trabzon Alima Yeni Malatyaspor karşısında 2-1'lik galibiyet kazanmıştı

10 kişiyle gelen galibiyetin ardından yüzler gülüyor

 1461 Trabzon: 2 - Alima Yeni Malatyaspor: 1

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Oktay Taş, Nihat Samuk, Bilal Gölen

1461 Trabzon: Uğurcan, Ziya (Dk. 67 Ali Kuçik), Yaser (Dk 90 Arquin), Hamza, Akakpo, Abdulkadir (Dk. 80 Oktay), Ferhat, Aytaç, Erhan, Yüksel, Okan

Alima Yeni Malatyaspor: Ertaç, Kemal, Sadık, Silva, Ramazan, Mba (Dk. 60 Akpabio), Ali Sakal, Azubuike (Dk. 72 Hüseyin), Gotal, İrfan, Mehmet

Goller: Dk. 64 Abdülkadir, Dk. 90 Hamza (1461 Trabzon), Dk. 80 İrfan (Penaltıdan) (Alima Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Ali Kuçik (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Dk. 58 Akakpo, Dk. 80 Uğurcan (1461 Trabzon), Dk. 89 İrfan (Alima Yeni Malatyaspor)

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
1461 TrabzonAlima Yeni Malatyaspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.