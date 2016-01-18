10 kişiyle gelen galibiyetin ardından yüzler gülüyor

1461 Trabzon: 2 - Alima Yeni Malatyaspor: 1
Stat: Hüseyin Avni Aker
Hakemler: Oktay Taş, Nihat Samuk, Bilal Gölen
1461 Trabzon: Uğurcan, Ziya (Dk. 67 Ali Kuçik), Yaser (Dk 90 Arquin), Hamza, Akakpo, Abdulkadir (Dk. 80 Oktay), Ferhat, Aytaç, Erhan, Yüksel, Okan
Alima Yeni Malatyaspor: Ertaç, Kemal, Sadık, Silva, Ramazan, Mba (Dk. 60 Akpabio), Ali Sakal, Azubuike (Dk. 72 Hüseyin), Gotal, İrfan, Mehmet
Goller: Dk. 64 Abdülkadir, Dk. 90 Hamza (1461 Trabzon), Dk. 80 İrfan (Penaltıdan) (Alima Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 79 Ali Kuçik (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Dk. 58 Akakpo, Dk. 80 Uğurcan (1461 Trabzon), Dk. 89 İrfan (Alima Yeni Malatyaspor)