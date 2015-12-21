10 adet Türk F-16 uçağı Türkiye-Suriye Sınırı Boyunca Devriye Attı!

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 adet F-16 uçağı ile Türkiye-Suriye hudut hattı boyunca devriye uçuşu icra edilmiştir" denildi.



EGE'DE KEŞİF GÖZETLEME GÖREVİ İCRA EDİLDİ



Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, bir arama kurtarma gemisi ile Ege'de keşif gözetleme görevi icra ettiği, 3 bot ve bir mobil radar ile Türkiye-Suriye deniz yan hududunda kontrol görevi icra edildiği kaydedildi.







HASTAYA NAKİL İÇİN ORGAN GÖTÜRÜLDÜ



Açıklamada, Karadeniz uyumu harekatında görevli TCG Yıldıray, Orta Karadeniz'de, Akdeniz Kalkanı harekatında görevli TCG Burakreis, Doğu Akdeniz'de, Birleşik Görev Kuvveti-151 Deniz Haydutluğu ile Mücadele görevine iştirak eden TCG gemlik ise Aden Körfezinde karakol icra görevi icra ettiği ve harekat eğitim faaliyetlerinde toplam 7 geminin seyir icra ettiği bildirildi.



Öte yandan, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçak ile Trabzon Devlet Hastanesindeki bir donörden Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunan bir hastaya nakil için organ götürüldüğü açıklandı.

