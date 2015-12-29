1 Ocak 2016 Cuma Günü Tatil mi kam gün Tatil olacak? Yeni yıl tatili kaç gün olacak?





2015 yılının son günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Böylelikle kamu çalışanları, özel sektör çalışanları perşembe günü yarım gün çalışmış olacak, öğrenciler de yarım gün eğitimden sonra derslere ara verecek. Öte yandan 31 Aralık'ı 1 Ocak 2016'ya bağlayan gün cuma günü olacak. Böylelikle çalışanlar hafta sonu izniyle birlikte 3,5 gün tatil yapacak. Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2016 Cuma günü tatil mi? Resmi tatil açıklaması yapıldı mı? 2015 yılının bitmesine günler kaldı . Bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Böyle olunca dört günlük tatil olur mu sorusu akıllara geldi. Perşembe bütün gün mü yarım gün mü? Kaç gün tatil yapılacak? İşte yılbaşı tatili detayları ve arkamızda bırakacağımız 2015 yılında olan önemli olaylar...2015 yılının son günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Böylelikle kamu çalışanları, özel sektör çalışanları perşembe günü yarım gün çalışmış olacak, öğrenciler de yarım gün eğitimden sonra derslere ara verecek. Öte yandan 31 Aralık'ı 1 Ocak 2016'ya bağlayan gün cuma günü olacak. Böylelikle çalışanlar hafta sonu izniyle birlikte 3,5 gün tatil yapacak.





31 ARALIK PERŞEMBE TATİL Mİ?





Yılbaşının cuma gününe denk gelmesinin ardından merak edilen 31 Aralık tatil mi? Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Perşembe gününün yarım gün tatil olması öngörülüyor.

2015 yılında neler oldu?





Ocak





Mons, Plzeň ve Riga Avrupa Kültür Başkenti oldu.

1 Ocak - Çin'in Şanghay kentindeki yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen izdihamda 36 kişi öldü.

Yemen'de düzenlenen intihar saldırısında 33 kişi öldü.

ABD ve koalisyon güçleri Irak'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. IŞİD militanı 15 kişi öldü.

2 Ocak - İsrail'in 1967 öncesi sınırlara çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören tasarı BM Güvenlik Konseyi tarafından reddedildi.

7 Ocak - Lovejoy isimli kuyruklu yıldız Dünya'ya en yakın noktaya geldi.

Paris'te yayınlanan ve İslam peygamberi Muhammed'i konu alan karikatürü ile tepki çeken Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si polis 12 kişi öldü.

9 Ocak - Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenleyenlerin El-Kaide militanı Kouchi kardeşler olduğu tespit edildi. Saldırganlar saklandıkları basma fabrikasında 10 dan fazla kişiyi rehin aldı. Fransa'nın terörle mücadele için özel yetiştirilmiş Akıncılar birliği teröristleri ablukaya aldı.

Paris'te Musevilere ait olan bir markete saldırı düzenlendi. 2 kişi öldü.

Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenleyen Kouchi kardeşler ölü olarak ele geçirildi.

22 Ocak - Yemen'de İran yanlısı Husiler başkent Sana'da kontrolü ele geçirdi. Devlet başkanı Hadi'yi ev hapsine aldılar.

Yemen'de hükûmet ve Cumhurbaşkanı istifa etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla Türk delegasyonunu hedef alan saldırı düzenlendi.

26 Ocak - İslam Devleti; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Ayn el-Arap vilayetinde 133 gündür sürdürdüğü kuşatmayı kaldırdı.

29 Ocak - İslam Devleti militanları sisten faydalanarak gece saatlerinde Kerkük ve Musul'daki cephelerde Peşmergeler'e saldırarak üst düzey bazı Peşmerge komutanlarını öldürdüler.





Şubat





Paul Gauguin'in 1892 yılında yaptığı Nafea Faa Ipoipo? (Benimle Ne Zaman Evleneceksin?) tablosu

3 Şubat - IŞİD'in Ürdünlü pilotu öldürmesinin ardından Ürdün devleti cezaevlerinde bulunan üst düzey IŞİD üyelerinin idam edileceğini duyurdu. Ürdün Kralı Abdullah'da ABD ziyaretini yarıda kesti.

4 Şubat - Çad'ın Nijerya sınırı yakınlarında Boko Haram örgütü ile Çadlı askerler arasında çıkan çatışmada 200 Boko Haram militanı ve 9 Çad askeri öldü. 21 asker yaralandı.

5 Şubat - Ürdünlü pilot Muaz El-Kassabi'nin öldürülmesinin ardından Ürdün savaş uçakları, Suriye'de bulunan IŞİD mevzilerini vurdu.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen bir müzayedede Paul Gauguin'in 1892 yılında yapmış olduğu Nafea faa ipoipo (Benimle Ne Zaman Evleneceksin?) isimli tablosu 300 milyon ABD dolarına Katar Müzesi tarafından satın alındı. Tablo bu tarihe kadar satılmış en pahalı tablo oldu. Daha önceki en pahalı tablo 2011 yılında satılan Paul Cézanne'nın The Card Players (Kart Oyuncuları) isimli eseri idi.

11 Şubat - Libya'dan yola çıkan ve 200 aşkın göçmeni taşıyan tekne Akdeniz'de battı. 200 göçmen hayatını kaybetti.

12 Şubat - Ukrayna'daki krizi sona erdirmek için Minsk'te önceki akşam başlayan ve 14 saat süren zirveye Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Ukrayna devlet başkanı Petro Poroşenko, Almanya başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande katıldı.

Beyaz Rusya'nın başketi Minsk'te gerçekleşen görüşmelerde 15 Şubat'tan geçerli olmak kaydı ile Ukrayna'da ateşkes sağlandı.

Yunanistan ve Euro bölgesi üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdikleri ve 7 saat süren toplantıdan sonuç alınamadı.

13 Şubat - Kobani Kuşatması'nı ABD hava saldırıları sebebiyle kaldıran IŞİD, Irak'ta yeniden saldırıya geçti. IŞİD, ABD üssü yakınlarında bulunan El Bağdad'i kasabasının büyük bölümünü ele geçirdi.

14 Şubat - Charlie Hebdo saldırısı ve ifade özgürlüğü ile ilgili toplantının yapıldığı Kopenhag'daki kafeye silahlı baskın yapıldı. Bir sivil hayatını kaybederken, üç polis yaralandı.

16 Şubat - 21 Mısır vatandaşının IŞİD tarafından öldürülmesinin ardından Mısır uçakları iki kez Libya’da IŞİD’in elinde bulunan Derne kentindeki örgüt hedeflerini havadan bombaladı.

İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri, 2.700 fazla göçmenin Libya açıklarında kurtardıklarını duyurdu.

Haiti'de karnaval geçidi sırasında yüksek gerilim hattının koparak halkın üzerine düşmesi sonucu 18 kişi yaşam ını yitirdi.

17 Şubat - Myanmar'da hükümet etnik isyankar gruplar ile çıkan çatışmalar sonucunda Kokang bölgesinin bir kısmında olağanüstü hâl ilan etti.

Pakistan'ın Lahor kentinde polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

18 Şubat - Yunanistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Prokopis Pavlopoulos 233 milletvekilinin oyunu alarak seçimleri kazandı. Pavlopoulos görevine 13 Mart 2015 tarihinde başlayacak.

HSBC Bank'ın İsviçre'de bulunan merkezinde polis tarafından aramalar yapıldı.

19 Şubat - Nijer'de bir askeri uçak yanlışlıkla bombaladığı köydeki 37 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

20 Şubat - Libya’nın El-Kubbe şehrinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç intihar saldırısında 47 kişi öldü, 40 'tan fazla yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu merkezinde bir otelde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

22 Şubat - 87. düzenlenen Oscar Ödülleri Hollywood'ta sahiplerini buldu. En İyi Film Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği Birdman seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Her Şeyin Teorisi'ndeki rolüyle Eddie Redmayne, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Still Alice'teki rolüyle Julianne Moore'un oldu.

23 Şubat - Bangladeş'in Padma nehrinde 150'den fazla yolcuyla alabora olan feribot kazasında en az 69 kişi hayatını kaybetti.

24 Şubat - Çek Cumhuriyeti'nin Uherský Brod kasabasında bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda dokuz kişinin hayatını kaybetti.

25 Şubat - Avusturya'da İslam Yasa Tasarısı olarak bilinen kanun kabul edildi.

26 Şubat - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında, bir Türk askeri hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Pençşir vilayetinde çığ düşmesi sonucu 286 kişi hayatını kaybetti.

27 Şubat Afganistan'ın Sar-i Pol kentinde güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetti.





Mart





3 Mart - Irak Ordusu; Musul ve Tikrit'i geri almak için İslam Devleti'ne karşı operasyon başlattı ve Tikrit'e doğru ilerlemeye başladı.

Şili'deki Villarrica Yanardağının patlaması üzerine toprak kaymaları meydana gelebileceğinden dolayı 3000'den fazla kişi tahliye edildi.

4 Mart - Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan kömür madeninde gerçekleşen kazada en az 23 madenci hayatını kaybetti.

Türk Hava Yolları'na ait TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu useferini yapan uçak sabah saatlerinde Katmandu'ya iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.

6 Mart - Irak'ın Nimrud antik kentinde bulunan birçok tarihi eser IŞİD militanları tarafından tahrip edildi.

9 Mart - Sadece güneş enerjisi kullanarak dünya turu yapacak olan Solar Impulse 2 uçuşuna UTC 03.12’de Abu Dabi’den başladı. Uçak, 13 saat sonra Umman'ın başkenti Maskat'a indi. Uçağın dünya turunu 5 ayda tamamlaması planlanmaktadır.

Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan direnç oyunu Dropped'un çekimleri sırasında nakil için kullanılan 2 helikopter havada çarpıştı. Kazada 8 Fransız ile 2 Arjantinli pilot hayatını kaybetti.

11 Mart - ABD'nin Florida eyaletinde eğitim uçuşu yapmakta olan Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi helikopter düştü. Kazada 11 asker hayatını kaybetti.

12 Mart - Bir Amerikalı, İki Rus mürettabatıyla uzay aracı Soyuz TMA-14M 26 Eylül 2014'te başladığı altı aylık uzay yolcuğuluğundan sonra Kazakistan'ın Jezkazgan kentine indi.

ABD ile Küba arasında 15 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan telefon hattı kuruldu.

BBC'de yer alan bir haber de IŞİD'in Tikrit'te klor gazı kullandığı iddia edildi.

14 Mart - 6 Mart'ta başlayan ve hızı saatte 340 kilometreyi bulan Pam kasırgası Güney Pasifik’teki Vanuatu'ya ulaştı. 24 kişi hayatını kaybetti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarında 5 günlük hasta bir bebeği taşıyan Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

15 Mart - Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti.

16 Mart - Malezya'nın Langkawi Havaalanı üzerinde eğitim yapan iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Düşen iki uçakta bulunan dört pilot da paraşütle atlamayı başardı.

17 Mart - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin katılımı ile Trans Anadolu doğalgaz boru hattının temel atma töreni Kars'ta yapıldı.

2015 İsrail parlamento seçimleri sonucunda geçerli oyların %23,26 sını alan mevcut İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi kazandı. Isaac Herzog önderliğindeki Siyonist Birlik ise %18,73 oy oranı ile ikinci sırayı elde etti.

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nden kalkan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-1 Predator tipi insansız hava aracı Lazkiye’nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye ordusu tarafından düşürüldü.

20 Mart'ta gerçekleşen güneş tutulmasının, tam tutulma anında Longyearbyen'den görünümü

18 Mart - Avrupa Merkez Bankası'nın Frankfurt'taki yeni merkezinin açılışında protesto gösterileri düzenlendi. Polis göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylarda 91'i güvenlik görevlisi yaklaşık 290 kişi yaralandı. 350 dolayında gösterici ise gözaltına alındı.

Tunus'ta Bardo Ulusal Müzesi'ne giren silahlı 2 kişi 18 kişiyi öldürdü. Saldırıda 1 güvenlik görevliside hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla 2 saldırgan öldürüldü.

20 Mart - Tam güneş tutulması gerçekleşti. Tam tutulma Kuzey Atlantik, Faroe Adaları, Svalbard ve Kuzey Kutbundan gözlemlendi. En uzun süreli tutulma 2 dakika 47 saniye ile Faroe Adaları sahillerinde izlenebildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kadın linç edilerek öldürüldü.

21 Mart - Suriye'nin Haseke kentinde, Nevruz kutlamalarının düzenlendiği alana yapılan saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi de yaralandı.

24 Mart - Germanwings havayollarının Barcelona - Düsseldorf seferini yapan 9525 sefer sayılı Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, Fransız Alpleri'nin güneyinde düştü. Kazada 6'sı mürettebat olmak üzere 150 kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram Nijerya'nın Damasak kenti yakınlarında bir köye düzenlediği saldırıda 50 kişiyi öldürdü ve 500’e yakın kadın ve çocuğu ise kaçırdı.

25 Mart - İngiltere, Avrupa`da kıtasında ilk yuan cinsinden para piyasası fonunu başlattı. Fon, Pound, euro ve yuan cinsinden işlem görecek.

ABD Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Irak'ın Tikrit kentinde IŞİD güçlerini hedef alan hava saldırılarına başladı.

26 Mart - Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri Yemen’de Husilere karşı askeri müdahale başlattı.





29 Mart'ta oynanan final maçı sonrasında Avustralya Kriket Takımının kupa sevinci

29 Mart - Fransa'da İl Genel Meclisi üyelerinin belirlenmesi için yapılan yerel seçimlerin ikinci turunu eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi Birliği'nin öncülüğündeki merkez sağ oyların %45,03 sını alarak seçimi önde tamamladı.

Air Canada uçağı AC624 sefer sayılı Kanada'nın Halifax kentine inerken pistten çıktı. Olayda 23 kişi yaralandı.

Nijerya'da yapılan genel seçimlerde oyların %53,96'sını alan Muhammadu Buhari yeni Devlet Başkanı oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde oynanan 2015 Kriket Dünya Kupası final maçında Avustralya, Yeni Zelanda'yı mağlup ederek 5. kez kupanın sahibi oldu. Final maçını 93.013 kişi izledi.

31 Mart - Eurovision Şarkı Yarışması'nın Harika Hitleri gösterisi Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da yapıldı.

Peru Başbakanı Ana Jara Velásquez mecliste yapılan güvenoyu yoklamasında 42 evet oyuna karşılık 72 hayır oyu aldı ve başbakanlıktan ayrıldı.





Nisan





1 Nisan - Meksika Körfezi'ndeki Petroleos Mexicanos Şirketi'ne ait petrol platformunda çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 302 kişi ise tahliye edildi.

Irak hükümeti, Tikrit kentinde IŞİD karşısında "muhteşem bir zafer" kazandığını açıkladı.

Ohotsk Denizinde Kamçatka Yarımadası yakınlarında batan bir Rus balıkçı gemisinde bulunan 132 mürettebattan 56'sı hayatını kaybetti.

2 Nisan - Kenya'nın Garissa üniversitesinde El-Şebab örgütü tarafından rehin alınan öğrencilerden 147'si hayatını kaybetti.

Yemen'in Aden kentinde bulunan Rusya'ya ait konsolosluk binasının büyük kısmı Husilere karşı yürütülen hava saldırıları sırasında yıkıldı.

4 Nisan'da gerçekleşen Kanlı ay tutulmasının, Hindistan'ın Pune şehrinden görünümü

3 Nisan - P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer program görüşmelerinde 30 Haziran 2015’e kadar nihai bir anlaşmaya kavuşması beklenen mutabakat çerçevesi üzerinde uzlaşıldı.

Gök bilimciler, teleskopların 18 yıl arayla elde ettiği görüntüleri inceleyerek, Dünya'dan 4 bin 200 ışık yılı uzaklıkta W75N(B)-VLA2 adını verdikleri yıldızın doğduğunu açıkladılar.

23 Ocak tarihinde Güney Kaliforniya'dan denize açıldıktan sonra haber alınamayan Amerikalı yelkenci Louis Jordan 66 gün sonra ters dönmüş teknesi üzerinde sağ olarak kurtarıldı.Bu tarihe kadar, bu kadar uzun süre sonunda hayatta kalan ilk kişi oldu.

4 Nisan - Kanlı ay tutulması gerçekleşti.

5 Nisan - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıllık modernizasyonun ardından yeniden çalıştırıldı.

NASA'nın Dawn uzay aracı cüce gezegen Ceres'e gelmesi bekleniyor.

7 Nisan - Tikrit'te, IŞİD'in 2014 yılnda öldürdüğü yaklaşık bin 700 Iraklı askere ait olduğu tahmin edilen 12 toplu mezar yeri bulundu.

Kuzey Buz Denizi'ndeki Rusya'ya ait tersanede tamir için bulunan bir nükleer denizaltıda yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürüldü.

ABD'nin başkenti Washington, DC bölgesine elektrik sağlayan bir santralde meydana gelen patlama sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

ABD'nin Illinois eyaletinde, NCAA basketbol ligi final maçından dönen bazı antrenör ve iş adamlarınında aralarında bulunduğu 7 kişiyi taşıyan Cessna 414 tipi özel uçak düştü. Kazadan kurtulan olmadı.

9 Nisan - Fransız yayın kuruluşu TV5 Monde bünyesindeki 11 televizyon kanalının yayınları siber saldırı sonucu kesintiye uğradı.

İtalya'nın Milano kentinde bulunan adliye sarayına düzenlenen silahlı saldırıda biri yargıç, biri avukat ve biride sanık olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Haiti açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

11 Nisan - Kuzey, Orta ve Güney Amerika'dan 35 ülkenin temsilcileri Panama'da gerçekleştirilen zirvede bir araya geldi. Bu zirvede gerçekleşen Barrack Obama, Raul Castro görüşmesi 56 yıl sonra ilk kez bu kadar üst düzeyde gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri - Küba teması oldu.

13 Nisan - Liberland, Hırvatistan'ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan'ın Başki Monoştor şehirleri arasında, Tuna Nehri'nin Hırvatistan bölümünde kalan batı yakasında kuruldu.

14 Nisan - Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Incheon Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve Japonya’da Hiroşima Havalimanı’na inen Asiana Havayolları’na ait Airbus A320 tipi uçak pistten çıktı, 20 yolcu yaralandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Küba'nın "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarılacağını açıkladı.

15 Nisan - Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzeme taşımak için Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlatıldı.

Avrupa Parlamentosu 1915'te yaşanan Ermeni kırımı olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

17 Nisan - Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Özel olarak tasarlanmış bir espresso makineside bu sevkiyatla ilk kez uzaya gönderildi.

19 Nisan - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda oyların %28,15'ini alan Derviş Eroğlu ve %26,94'ünü alan Mustafa Akıncı 26 Nisan'da yapılacak ikinci tura katılacak isimler oldu.

Finlandiya'da yapılan parlamento seçimlerinde oyların %21,1'ini alan Juha Sipilä önderliğindeki Merkez Partisi birinci olurken, Timo Soini önderliğindeki Finler Partisi ise oyların %17,6 sını alarak üçüncü olmasına rağmen 1 sandalye fazla kazanarak parlamentodaki ikinci çoğunluğa sahip parti olmuştur.

Akdeniz'de Afrika'dan Avrupa kıtasına kaçak göçmen taşıyan bir gemi battı. Olayda 800 kişi hayatını kaybetti.

21 Nisan - Rüşvet almakla suçlanan Güney Kore başbakanı Lee Wan-koo istifa etti.

22 Nisan - Şili'nin güneyindeki Calbuco Volkanı, 43 yıl aradan sonra faaliyete geçti.

23 Nisan - Kırgızistan Başbakanı Cömert Otorbayev istifa etti.

Selanik'ten Belgrad'a gitmekte olan ekpres tren Makedonya topraklarında yol alırken yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan bir grup mülteciye çarptı. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti.

24 Nisan - Ermenistan'ın başkenti Erivan başta olmak üzere dünyanın bazı ülkelerinde 1915 yılında gerçekleşen Ermeni Kırımı sırasında hayatlarını kaybedenler anısına anma törenleri düzenlendi.

Rusya'da her yıl 9 Mayıs'ta kutlanmakta olan İkinci Dünya Savaşının Zafer gününün 70. yıldönümü nedeniyle 350-400 bin tutuklunun yararlanabileceği genel af Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma tarafından kabul edildi.

25 Nisan - Nepal'in başkenti Katmandu'nun 80 kilometre kuzeybatısında yerel saatle öğlen 11:56'da aletsel büyüklüğü 7,8 Mw şiddetinde deprem meydana geldi. Şu ana kadar en az 8500 kişinin hayatını kaybettiği ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Ayrıca deprem sırasında Everest'e tırmanan 18 dağcılar çığ düşmesi sonucunda hayatlarını kaybetti 61'i ise yaralı olarak kurtarıldı.

26 Nisan - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oyların %60,5'ini alan Mustafa Akıncı KKTC'nin 4. cumhurbaşkanı oldu.

Kazakistan'da yapılan başkanlık seçimlerinde oyların %97,7'sini alan Nursultan Nazarbayev 5. kez başkanlık seçimini kazandı.

38. Madrid Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Ezekiel Kiptoo Chebii, kadınlarda ise yine Kenyalı Monica Jepkoech kazandı.

30. Hamburg Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Lucas Rotich, kadınlarda ise Etiyopyalı Meseret Hailu kazandı.

36. Londra Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, kadınlarda ise yine Etiyopyalı Tigist Tufa kazandı.

27 Nisan - 3 x 3 x 3 Rubik Küpünü 5,25 saniyede tamamlayan Amerikalı Collin Burns yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

28 Nisan - 1986 yılında Çernobil reaktör kazasımım meydana gelen kazanın olduğu bölge yakınlarında yangın çıktı. Ukraynalı yetkililer yangının kaza mahaline ulaşmadan kontrol altına alındığı bildirildi.

29 Nisan - Nepal'de 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından Rasuwa bölgesine çığ düştü.

Endonezya'da 7'si yabancı 8 mahkûm uyuşturucu ticaretinden suçlu bulunarak idam edildi.

Gürcistan'da 7 bakanın değişmesiyle kabine üyelerinin 3'te 1'i değişen hükümet yasalara göre hükümet düştü.