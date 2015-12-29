1 Ocak 2016 Cuma Günü Tatil mi kam gün Tatil olacak? Yeni yıl tatili kaç gün olacak?

Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2016 Cuma günü tatil mi? Resmi tatil açıklaması yapıldı mı? 2015 yılının bitmesine günler kaldı.Bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Böyle olunca dört günlük tatil olur mu sorusu akıllara geldi. Perşembe bütün gün mü yarım gün mü? Kaç gün tatil yapılacak? İşte yılbaşı tatili detayları ve arkamızda bırakacağımız 2015 yılında olan önemli olaylar...
2015 yılının son günü bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Böylelikle kamu çalışanları, özel sektör çalışanları perşembe günü yarım gün çalışmış olacak, öğrenciler de yarım gün eğitimden sonra derslere ara verecek. Öte yandan 31 Aralık'ı 1 Ocak 2016'ya bağlayan gün cuma günü olacak. Böylelikle çalışanlar hafta sonu izniyle birlikte 3,5 gün tatil yapacak.
31 ARALIK PERŞEMBE TATİL Mİ?
Yılbaşının cuma gününe denk gelmesinin ardından merak edilen 31 Aralık tatil mi? Henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Perşembe gününün yarım gün tatil olması öngörülüyor.
2015 yılında neler oldu?
Ocak
Mons, Plzeň ve Riga Avrupa Kültür Başkenti oldu.
1 Ocak - Çin'in Şanghay kentindeki yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen izdihamda 36 kişi öldü.
Yemen'de düzenlenen intihar saldırısında 33 kişi öldü.
ABD ve koalisyon güçleri Irak'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. IŞİD militanı 15 kişi öldü.
2 Ocak - İsrail'in 1967 öncesi sınırlara çekilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören tasarı BM Güvenlik Konseyi tarafından reddedildi.
7 Ocak - Lovejoy isimli kuyruklu yıldız Dünya'ya en yakın noktaya geldi.
Paris'te yayınlanan ve İslam peygamberi Muhammed'i konu alan karikatürü ile tepki çeken Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si polis 12 kişi öldü.
9 Ocak - Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenleyenlerin El-Kaide militanı Kouchi kardeşler olduğu tespit edildi. Saldırganlar saklandıkları basma fabrikasında 10 dan fazla kişiyi rehin aldı. Fransa'nın terörle mücadele için özel yetiştirilmiş Akıncılar birliği teröristleri ablukaya aldı.
Paris'te Musevilere ait olan bir markete saldırı düzenlendi. 2 kişi öldü.
Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenleyen Kouchi kardeşler ölü olarak ele geçirildi.
22 Ocak - Yemen'de İran yanlısı Husiler başkent Sana'da kontrolü ele geçirdi. Devlet başkanı Hadi'yi ev hapsine aldılar.
Yemen'de hükûmet ve Cumhurbaşkanı istifa etti.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla Türk delegasyonunu hedef alan saldırı düzenlendi.
26 Ocak - İslam Devleti; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Ayn el-Arap vilayetinde 133 gündür sürdürdüğü kuşatmayı kaldırdı.
29 Ocak - İslam Devleti militanları sisten faydalanarak gece saatlerinde Kerkük ve Musul'daki cephelerde Peşmergeler'e saldırarak üst düzey bazı Peşmerge komutanlarını öldürdüler.
Şubat
Paul Gauguin'in 1892 yılında yaptığı Nafea Faa Ipoipo? (Benimle Ne Zaman Evleneceksin?) tablosu
3 Şubat - IŞİD'in Ürdünlü pilotu öldürmesinin ardından Ürdün devleti cezaevlerinde bulunan üst düzey IŞİD üyelerinin idam edileceğini duyurdu. Ürdün Kralı Abdullah'da ABD ziyaretini yarıda kesti.
4 Şubat - Çad'ın Nijerya sınırı yakınlarında Boko Haram örgütü ile Çadlı askerler arasında çıkan çatışmada 200 Boko Haram militanı ve 9 Çad askeri öldü. 21 asker yaralandı.
5 Şubat - Ürdünlü pilot Muaz El-Kassabi'nin öldürülmesinin ardından Ürdün savaş uçakları, Suriye'de bulunan IŞİD mevzilerini vurdu.
İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen bir müzayedede Paul Gauguin'in 1892 yılında yapmış olduğu Nafea faa ipoipo (Benimle Ne Zaman Evleneceksin?) isimli tablosu 300 milyon ABD dolarına Katar Müzesi tarafından satın alındı. Tablo bu tarihe kadar satılmış en pahalı tablo oldu. Daha önceki en pahalı tablo 2011 yılında satılan Paul Cézanne'nın The Card Players (Kart Oyuncuları) isimli eseri idi.
11 Şubat - Libya'dan yola çıkan ve 200 aşkın göçmeni taşıyan tekne Akdeniz'de battı. 200 göçmen hayatını kaybetti.
12 Şubat - Ukrayna'daki krizi sona erdirmek için Minsk'te önceki akşam başlayan ve 14 saat süren zirveye Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Ukrayna devlet başkanı Petro Poroşenko, Almanya başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande katıldı.
Beyaz Rusya'nın başketi Minsk'te gerçekleşen görüşmelerde 15 Şubat'tan geçerli olmak kaydı ile Ukrayna'da ateşkes sağlandı.
Yunanistan ve Euro bölgesi üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdikleri ve 7 saat süren toplantıdan sonuç alınamadı.
13 Şubat - Kobani Kuşatması'nı ABD hava saldırıları sebebiyle kaldıran IŞİD, Irak'ta yeniden saldırıya geçti. IŞİD, ABD üssü yakınlarında bulunan El Bağdad'i kasabasının büyük bölümünü ele geçirdi.
14 Şubat - Charlie Hebdo saldırısı ve ifade özgürlüğü ile ilgili toplantının yapıldığı Kopenhag'daki kafeye silahlı baskın yapıldı. Bir sivil hayatını kaybederken, üç polis yaralandı.
16 Şubat - 21 Mısır vatandaşının IŞİD tarafından öldürülmesinin ardından Mısır uçakları iki kez Libya’da IŞİD’in elinde bulunan Derne kentindeki örgüt hedeflerini havadan bombaladı.
İtalyan Sahil Güvenlik ekipleri, 2.700 fazla göçmenin Libya açıklarında kurtardıklarını duyurdu.
Haiti'de karnaval geçidi sırasında yüksek gerilim hattının koparak halkın üzerine düşmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.
17 Şubat - Myanmar'da hükümet etnik isyankar gruplar ile çıkan çatışmalar sonucunda Kokang bölgesinin bir kısmında olağanüstü hâl ilan etti.
Pakistan'ın Lahor kentinde polis merkezine bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti.
18 Şubat - Yunanistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Prokopis Pavlopoulos 233 milletvekilinin oyunu alarak seçimleri kazandı. Pavlopoulos görevine 13 Mart 2015 tarihinde başlayacak.
HSBC Bank'ın İsviçre'de bulunan merkezinde polis tarafından aramalar yapıldı.
19 Şubat - Nijer'de bir askeri uçak yanlışlıkla bombaladığı köydeki 37 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
20 Şubat - Libya’nın El-Kubbe şehrinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen üç intihar saldırısında 47 kişi öldü, 40 'tan fazla yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu merkezinde bir otelde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.
22 Şubat - 87. düzenlenen Oscar Ödülleri Hollywood'ta sahiplerini buldu. En İyi Film Alejandro G. Iñárritu'nun yönettiği Birdman seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Her Şeyin Teorisi'ndeki rolüyle Eddie Redmayne, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Still Alice'teki rolüyle Julianne Moore'un oldu.
23 Şubat - Bangladeş'in Padma nehrinde 150'den fazla yolcuyla alabora olan feribot kazasında en az 69 kişi hayatını kaybetti.
24 Şubat - Çek Cumhuriyeti'nin Uherský Brod kasabasında bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda dokuz kişinin hayatını kaybetti.
25 Şubat - Avusturya'da İslam Yasa Tasarısı olarak bilinen kanun kabul edildi.
26 Şubat - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında, bir Türk askeri hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Pençşir vilayetinde çığ düşmesi sonucu 286 kişi hayatını kaybetti.
27 Şubat Afganistan'ın Sar-i Pol kentinde güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetti.
Mart
3 Mart - Irak Ordusu; Musul ve Tikrit'i geri almak için İslam Devleti'ne karşı operasyon başlattı ve Tikrit'e doğru ilerlemeye başladı.
Şili'deki Villarrica Yanardağının patlaması üzerine toprak kaymaları meydana gelebileceğinden dolayı 3000'den fazla kişi tahliye edildi.
4 Mart - Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda bulunan kömür madeninde gerçekleşen kazada en az 23 madenci hayatını kaybetti.
Türk Hava Yolları'na ait TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu useferini yapan uçak sabah saatlerinde Katmandu'ya iniş yaptıktan sonra pistten çıktı.
6 Mart - Irak'ın Nimrud antik kentinde bulunan birçok tarihi eser IŞİD militanları tarafından tahrip edildi.
9 Mart - Sadece güneş enerjisi kullanarak dünya turu yapacak olan Solar Impulse 2 uçuşuna UTC 03.12’de Abu Dabi’den başladı. Uçak, 13 saat sonra Umman'ın başkenti Maskat'a indi. Uçağın dünya turunu 5 ayda tamamlaması planlanmaktadır.
Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan direnç oyunu Dropped'un çekimleri sırasında nakil için kullanılan 2 helikopter havada çarpıştı. Kazada 8 Fransız ile 2 Arjantinli pilot hayatını kaybetti.
11 Mart - ABD'nin Florida eyaletinde eğitim uçuşu yapmakta olan Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi helikopter düştü. Kazada 11 asker hayatını kaybetti.
12 Mart - Bir Amerikalı, İki Rus mürettabatıyla uzay aracı Soyuz TMA-14M 26 Eylül 2014'te başladığı altı aylık uzay yolcuğuluğundan sonra Kazakistan'ın Jezkazgan kentine indi.
ABD ile Küba arasında 15 yıl aradan sonra ilk kez doğrudan telefon hattı kuruldu.
BBC'de yer alan bir haberde IŞİD'in Tikrit'te klor gazı kullandığı iddia edildi.
14 Mart - 6 Mart'ta başlayan ve hızı saatte 340 kilometreyi bulan Pam kasırgası Güney Pasifik’teki Vanuatu'ya ulaştı. 24 kişi hayatını kaybetti.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarında 5 günlük hasta bir bebeği taşıyan Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti.
15 Mart - Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde turistleri taşıyan yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 51 kişi hayatını kaybetti.
16 Mart - Malezya'nın Langkawi Havaalanı üzerinde eğitim yapan iki gösteri uçağı havada çarpıştı. Düşen iki uçakta bulunan dört pilot da paraşütle atlamayı başardı.
17 Mart - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'nin katılımı ile Trans Anadolu doğalgaz boru hattının temel atma töreni Kars'ta yapıldı.
2015 İsrail parlamento seçimleri sonucunda geçerli oyların %23,26 sını alan mevcut İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi kazandı. Isaac Herzog önderliğindeki Siyonist Birlik ise %18,73 oy oranı ile ikinci sırayı elde etti.
Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nden kalkan Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-1 Predator tipi insansız hava aracı Lazkiye’nin kuzeyindeki Bin Hadi bölgesinde Suriye ordusu tarafından düşürüldü.
20 Mart'ta gerçekleşen güneş tutulmasının, tam tutulma anında Longyearbyen'den görünümü
18 Mart - Avrupa Merkez Bankası'nın Frankfurt'taki yeni merkezinin açılışında protesto gösterileri düzenlendi. Polis göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti. Olaylarda 91'i güvenlik görevlisi yaklaşık 290 kişi yaralandı. 350 dolayında gösterici ise gözaltına alındı.
Tunus'ta Bardo Ulusal Müzesi'ne giren silahlı 2 kişi 18 kişiyi öldürdü. Saldırıda 1 güvenlik görevliside hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla 2 saldırgan öldürüldü.
20 Mart - Tam güneş tutulması gerçekleşti. Tam tutulma Kuzey Atlantik, Faroe Adaları, Svalbard ve Kuzey Kutbundan gözlemlendi. En uzun süreli tutulma 2 dakika 47 saniye ile Faroe Adaları sahillerinde izlenebildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kadın linç edilerek öldürüldü.
21 Mart - Suriye'nin Haseke kentinde, Nevruz kutlamalarının düzenlendiği alana yapılan saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi de yaralandı.
24 Mart - Germanwings havayollarının Barcelona - Düsseldorf seferini yapan 9525 sefer sayılı Airbus A320 tipi bir yolcu uçağı, Fransız Alpleri'nin güneyinde düştü. Kazada 6'sı mürettebat olmak üzere 150 kişi yaşamını yitirdi.
Boko Haram Nijerya'nın Damasak kenti yakınlarında bir köye düzenlediği saldırıda 50 kişiyi öldürdü ve 500’e yakın kadın ve çocuğu ise kaçırdı.
25 Mart - İngiltere, Avrupa`da kıtasında ilk yuan cinsinden para piyasası fonunu başlattı. Fon, Pound, euro ve yuan cinsinden işlem görecek.
ABD Hava Kuvvetlerine ait uçaklar Irak'ın Tikrit kentinde IŞİD güçlerini hedef alan hava saldırılarına başladı.
26 Mart - Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkeleri Yemen’de Husilere karşı askeri müdahale başlattı.
29 Mart'ta oynanan final maçı sonrasında Avustralya Kriket Takımının kupa sevinci
29 Mart - Fransa'da İl Genel Meclisi üyelerinin belirlenmesi için yapılan yerel seçimlerin ikinci turunu eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin partisi Halk Hareketi Birliği'nin öncülüğündeki merkez sağ oyların %45,03 sını alarak seçimi önde tamamladı.
Air Canada uçağı AC624 sefer sayılı Kanada'nın Halifax kentine inerken pistten çıktı. Olayda 23 kişi yaralandı.
Nijerya'da yapılan genel seçimlerde oyların %53,96'sını alan Muhammadu Buhari yeni Devlet Başkanı oldu.
Avustralya'nın Melbourne kentinde oynanan 2015 Kriket Dünya Kupası final maçında Avustralya, Yeni Zelanda'yı mağlup ederek 5. kez kupanın sahibi oldu. Final maçını 93.013 kişi izledi.
31 Mart - Eurovision Şarkı Yarışması'nın Harika Hitleri gösterisi Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da yapıldı.
Peru Başbakanı Ana Jara Velásquez mecliste yapılan güvenoyu yoklamasında 42 evet oyuna karşılık 72 hayır oyu aldı ve başbakanlıktan ayrıldı.
Nisan
1 Nisan - Meksika Körfezi'ndeki Petroleos Mexicanos Şirketi'ne ait petrol platformunda çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi, 302 kişi ise tahliye edildi.
Irak hükümeti, Tikrit kentinde IŞİD karşısında "muhteşem bir zafer" kazandığını açıkladı.
Ohotsk Denizinde Kamçatka Yarımadası yakınlarında batan bir Rus balıkçı gemisinde bulunan 132 mürettebattan 56'sı hayatını kaybetti.
2 Nisan - Kenya'nın Garissa üniversitesinde El-Şebab örgütü tarafından rehin alınan öğrencilerden 147'si hayatını kaybetti.
Yemen'in Aden kentinde bulunan Rusya'ya ait konsolosluk binasının büyük kısmı Husilere karşı yürütülen hava saldırıları sırasında yıkıldı.
4 Nisan'da gerçekleşen Kanlı ay tutulmasının, Hindistan'ın Pune şehrinden görünümü
3 Nisan - P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer program görüşmelerinde 30 Haziran 2015’e kadar nihai bir anlaşmaya kavuşması beklenen mutabakat çerçevesi üzerinde uzlaşıldı.
Gök bilimciler, teleskopların 18 yıl arayla elde ettiği görüntüleri inceleyerek, Dünya'dan 4 bin 200 ışık yılı uzaklıkta W75N(B)-VLA2 adını verdikleri yıldızın doğduğunu açıkladılar.
23 Ocak tarihinde Güney Kaliforniya'dan denize açıldıktan sonra haber alınamayan Amerikalı yelkenci Louis Jordan 66 gün sonra ters dönmüş teknesi üzerinde sağ olarak kurtarıldı.Bu tarihe kadar, bu kadar uzun süre sonunda hayatta kalan ilk kişi oldu.
4 Nisan - Kanlı ay tutulması gerçekleşti.
5 Nisan - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıllık modernizasyonun ardından yeniden çalıştırıldı.
NASA'nın Dawn uzay aracı cüce gezegen Ceres'e gelmesi bekleniyor.
7 Nisan - Tikrit'te, IŞİD'in 2014 yılnda öldürdüğü yaklaşık bin 700 Iraklı askere ait olduğu tahmin edilen 12 toplu mezar yeri bulundu.
Kuzey Buz Denizi'ndeki Rusya'ya ait tersanede tamir için bulunan bir nükleer denizaltıda yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürüldü.
ABD'nin başkenti Washington, DC bölgesine elektrik sağlayan bir santralde meydana gelen patlama sonucu elektrik kesintisi yaşandı.
ABD'nin Illinois eyaletinde, NCAA basketbol ligi final maçından dönen bazı antrenör ve iş adamlarınında aralarında bulunduğu 7 kişiyi taşıyan Cessna 414 tipi özel uçak düştü. Kazadan kurtulan olmadı.
9 Nisan - Fransız yayın kuruluşu TV5 Monde bünyesindeki 11 televizyon kanalının yayınları siber saldırı sonucu kesintiye uğradı.
İtalya'nın Milano kentinde bulunan adliye sarayına düzenlenen silahlı saldırıda biri yargıç, biri avukat ve biride sanık olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Haiti açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
11 Nisan - Kuzey, Orta ve Güney Amerika'dan 35 ülkenin temsilcileri Panama'da gerçekleştirilen zirvede bir araya geldi. Bu zirvede gerçekleşen Barrack Obama, Raul Castro görüşmesi 56 yıl sonra ilk kez bu kadar üst düzeyde gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri - Küba teması oldu.
13 Nisan - Liberland, Hırvatistan'ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan'ın Başki Monoştor şehirleri arasında, Tuna Nehri'nin Hırvatistan bölümünde kalan batı yakasında kuruldu.
14 Nisan - Güney Kore’nin başkenti Seul’de bulunan Incheon Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan ve Japonya’da Hiroşima Havalimanı’na inen Asiana Havayolları’na ait Airbus A320 tipi uçak pistten çıktı, 20 yolcu yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Küba'nın "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarılacağını açıkladı.
15 Nisan - Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) malzeme taşımak için Florida'daki Cape Canaveral üssünden fırlatıldı.
Avrupa Parlamentosu 1915'te yaşanan Ermeni kırımı olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.
17 Nisan - Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Özel olarak tasarlanmış bir espresso makineside bu sevkiyatla ilk kez uzaya gönderildi.
19 Nisan - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda oyların %28,15'ini alan Derviş Eroğlu ve %26,94'ünü alan Mustafa Akıncı 26 Nisan'da yapılacak ikinci tura katılacak isimler oldu.
Finlandiya'da yapılan parlamento seçimlerinde oyların %21,1'ini alan Juha Sipilä önderliğindeki Merkez Partisi birinci olurken, Timo Soini önderliğindeki Finler Partisi ise oyların %17,6 sını alarak üçüncü olmasına rağmen 1 sandalye fazla kazanarak parlamentodaki ikinci çoğunluğa sahip parti olmuştur.
Akdeniz'de Afrika'dan Avrupa kıtasına kaçak göçmen taşıyan bir gemi battı. Olayda 800 kişi hayatını kaybetti.
21 Nisan - Rüşvet almakla suçlanan Güney Kore başbakanı Lee Wan-koo istifa etti.
22 Nisan - Şili'nin güneyindeki Calbuco Volkanı, 43 yıl aradan sonra faaliyete geçti.
23 Nisan - Kırgızistan Başbakanı Cömert Otorbayev istifa etti.
Selanik'ten Belgrad'a gitmekte olan ekpres tren Makedonya topraklarında yol alırken yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan bir grup mülteciye çarptı. Kazada 14 kişi hayatını kaybetti.
24 Nisan - Ermenistan'ın başkenti Erivan başta olmak üzere dünyanın bazı ülkelerinde 1915 yılında gerçekleşen Ermeni Kırımı sırasında hayatlarını kaybedenler anısına anma törenleri düzenlendi.
Rusya'da her yıl 9 Mayıs'ta kutlanmakta olan İkinci Dünya Savaşının Zafer gününün 70. yıldönümü nedeniyle 350-400 bin tutuklunun yararlanabileceği genel af Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma tarafından kabul edildi.
25 Nisan - Nepal'in başkenti Katmandu'nun 80 kilometre kuzeybatısında yerel saatle öğlen 11:56'da aletsel büyüklüğü 7,8 Mw şiddetinde deprem meydana geldi. Şu ana kadar en az 8500 kişinin hayatını kaybettiği ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Ayrıca deprem sırasında Everest'e tırmanan 18 dağcılar çığ düşmesi sonucunda hayatlarını kaybetti 61'i ise yaralı olarak kurtarıldı.
26 Nisan - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oyların %60,5'ini alan Mustafa Akıncı KKTC'nin 4. cumhurbaşkanı oldu.
Kazakistan'da yapılan başkanlık seçimlerinde oyların %97,7'sini alan Nursultan Nazarbayev 5. kez başkanlık seçimini kazandı.
38. Madrid Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Ezekiel Kiptoo Chebii, kadınlarda ise yine Kenyalı Monica Jepkoech kazandı.
30. Hamburg Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Lucas Rotich, kadınlarda ise Etiyopyalı Meseret Hailu kazandı.
36. Londra Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, kadınlarda ise yine Etiyopyalı Tigist Tufa kazandı.
27 Nisan - 3 x 3 x 3 Rubik Küpünü 5,25 saniyede tamamlayan Amerikalı Collin Burns yeni dünya rekorunun sahibi oldu.
28 Nisan - 1986 yılında Çernobil reaktör kazasımım meydana gelen kazanın olduğu bölge yakınlarında yangın çıktı. Ukraynalı yetkililer yangının kaza mahaline ulaşmadan kontrol altına alındığı bildirildi.
29 Nisan - Nepal'de 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından Rasuwa bölgesine çığ düştü.
Endonezya'da 7'si yabancı 8 mahkûm uyuşturucu ticaretinden suçlu bulunarak idam edildi.
Gürcistan'da 7 bakanın değişmesiyle kabine üyelerinin 3'te 1'i değişen hükümet yasalara göre hükümet düştü.
30 Nisan - NASA'dan yapılan açıklamada 4 yıllık görevi sona eren MESSENGER saatte 13 bin 500 km hızla Merkür'ün yüzeyine düştü.
Mayıs
2 Mayıs - Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın kız çocukları dünyaya geldi. Yeni doğan bebek; Prens Charles, Prens William ve Prens George'un ardından dördüncü sırada Birleşik Krallık veliahtıdır.
Floyd Mayweather Las Vegas kentinde gerçekleşen boks maçında Manny Pacquiao'yı 12 raunt sonunda sayı üstünlüğü ile yendi.
3 Mayıs - Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde, Amerikan Özgürlük Koruma İnisiyatifi'nin (American Freedom Defense Initiative) düzenlediği İslam Peygamberi Muhammed konulu karikatür yarışmasının gerçekleştirildiği salonun dışında yaşanan silahlı çatışmada iki eylemci güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
6 Mayıs - Mısır Hava Yolları'nda çalışan 250 pilot yeni ekonomik yönetmelikteki adaletsizlikten dolayı toplu olarak istifa etti.
İspanya Futbol Federasyonu hükumetle uzlaşma sağlanamamasından dolayı 16 Mayıs'tan itibaren tüm profesyonel lig maçlarını erteleneceğini açıkladı.
İsrail'de 17 Mart'ta gerçekleşen genel seçimlerin ardından hükümet kurma yetkisi verilen Binyamin Netanyahu tanınan sürenin bitimine birkaç saat kala koalisyonu oluşturmak için yeterli sandalyeye ulaştıklarını açıkladı.
7 Mayıs - Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen genel seçimler David Cameron liderliğindeki iktidardaki Muhafazakâr Parti geçerli oyların % 36,8'ini alarak meclisteki 650 sandalyenin 331'ini elde ederek tek başına iktidara geldi. Seçimde ikinci sırayı %29 oy oranı ve 258 sandalye ile Ed Miliband liderliğindeki İşçi Partisi elde etti. Seçimlerin ardından İşçi Partisi lideri Ed Miliband ve Liberal Demokrat Parti lideri Nick Clegg görevlerinden istifa ettiler. Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage'de seçimlerden sonra istifa etmesine karşın bu istifasını daha sonradan geri aldı.
8 Mayıs - Danimarka 2016 yılından itibaren restoran, mağaza ve benzin istasyonlarında nakit para kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Pakistan’ın Gilgit bölgesinde büyükelçi ve yabancı diplomatları taşıyan Mil Mi-17 tipi helikopter düştü. Kazada Filipinler ve Norveç'in Pakistan büyükelçileri ve Malezya ve Endonezya büyükelçilerinin eşlerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.
28 Nisan'da Baykonur Uzay Üssünden fırlatılan Progress M-27M uzay aracı kontrolden çıktıktan sonra gece 02:04'te (UTC) Pasifik Okyanusu üzerinde yanarak tamamen infilak etti.
Gürcistan'da, Başbakan Irakli Garibaşvili tarafından kurulan hükümet, güvenoyu aldı.
9 Mayıs - Makedonya'nın Kumanova kasabasında bir gencin polis tarafından öldürülmesinin hükümet tarafından gizlendiği iddiası üzerine bir hafta önce başlayan olaylarla ilgili polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda sekiz polis ve 14 sivil hayatını kaybetti.
İspanya'nın Sevilla kentinde test uçuşu yapan Airbus A400M Atlas tipi askeri nakliye uçağı düştü. Dört kişinin öldüğü uçağın Türk Hava Kuvvetleri için üretildiği açıklandı.
10 Mayıs - İsveç'teki milliyetçi İsveçliler Partisi son seçimlerde beklenen başarıyı elde edemeyince feshedildi.
Polonya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda %34,8 oy alan Andrzej Duda ile %32,2 oy alan mevcut cumhurbaşkanı Bronisław Komorowski ikinci tura kaldılar. Seçimlerde ikinci tur 24 Mayıs tarihinde yapılacak.
11 Mayıs - Yemen'de Husilere karşı düzenlenen operasyonda Fas'a ait bir F-16 savaş uçağı düştü.
Pablo Picasso'nun "Les femmes d'Alger, Version O" (Cezayirli Kadınlar, Versiyon O) tablosu, 179.3 milyon dolara satılarak, bu tarihe kadar açık artırmayla satılan en pahalı tablo oldu.
12 Mayıs - ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia kentinde yolcu treni raydan çıktı. Kazada 6 kişi öldü, 5 kişi de ağır yaralandı.
13 Mayıs - Vatikan Filistin devletini resmen tanıdı.
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 43 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Burundi'de bir general, üçüncü bir dönem için yeniden seçilmesi ülkede huzursuzluğa yol açan cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın "devrildiğini" açıkladı. Tanzanya'da bulunan Nkurunziza ülkesine geri dönerken ülkesinin hava sahasına giriş izni verilmemesi üzerine Tanzanya'ya geri döndü.
19 Mayıs - 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1. Yarı finali Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.
21 Mayıs - 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2. Yarı finali Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.
23 Mayıs - 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Finali Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı. İsveç "Heroes" şarkısıyla yarışmayı kazandı.
24 Mayıs - Polonya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda %51.55 oy alan Andrzej Duda Polonya'nın 6. Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimde ikinci sırayı %48.45 oy alan mevcut cumhurbaşkanı Bronisław Komorowski elde etti.
Haziran
1 Haziran - Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hubei eyaletinde bulunan Jingzhou şehri yakınlarında Yangtze nehri üzerinde meydana gelen feribot kazasında 456 kişiden 103'ü hayatını kaybetti.
2 Haziran - 29 Mayıs tarihinde başkanlığa tekrar seçilen Sepp Blatter 17 yıldır sürdürdüğü FIFA başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.
3 Haziran - Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde James Boysen isimli hastaya dünyada ilk kez tam kafatası ve kafa derisi nakli yapıldı.
4 Haziran - Gana'nın Akra kentinde sel sularından kaçanların sığındığı benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 175 kişi hayatını kaybetti.
6 Haziran - Malezya'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 29 kişi hayatını kaybetti.
7 Haziran - Türkiye'de yapılan genel seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi 13 yıllık tek başına iktidarını kaybetti.
11 Haziran - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık yedi ay görev yapan üç astronotu taşıyan Rus uzay aracı Soyuz Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin 145 kilometre güneybatısına indi.
12 Haziran - 2015 Avrupa Oyunları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Ulusal Stadyumu'nda yapılan törenle başladı.
Moldova Başbakanı Chiril Gaburici görevinden istifa ettiğini açıkladı.
14 Haziran - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te meydana gelen sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti. Hayvanat bahçesinden sel suları ile birlikte kaçan kaplan bir kişiyi öldürdü.[
İsveç Prensi Carl Philip, Sofia Hellqvist ile dün Stockholm’de evlendi.
15 Haziran - Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye idam cezası verildi.
PYD'nin silahlı kanadını oluşturan YPG militanları ve Suriye muhalefetine bağlı Burkan el-Fırat milisleri, IŞİD'in elinde bulunan, Kuzey Suriye'deki Rakka'ya bağlı sınır beldesi Tel Abyad'ı ele geçirdiler.
16 Haziran - 2012 yılında çekilen uydu görüntülerine göre Antarktika'da 76 metre uzunluğunda uçan daire tespit edildiği iddia edildi.
17 Haziran - Tunus'un Fahs ilçesinde yolcu treninin, raylar üzerindeki bir TIR'a çarpması sonucu 18 kişi öldü, 98 kişi yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
18 Haziran - Hwang Kyo-ahn Güney Kore'nin 44. başbakanı olarak göreve başladı.
2015 Danimarka genel seçimleri sonucunda geçerli oyların %26,3 ünü alan Helle Thorning-Schmidt liderliğindeki Sosyal Demokratlar en çok you alan parti oldu. Kristian Thulesen Dahl önderliğindeki Danimarka Halk Partisi ise %21,1 oy oranı ile ikinci sırayı elde etti. Seçimler sonucunda sağ partiler önderliğindeki Lars Løkke Rasmussen başbakan oldu.[151]
22 Haziran - Afganistan'da parlamento binasına saldırı düzenlendi. Saldırada 6 eylemci güvenlik görevlileri tarafından öldürüldü.
23 Haziran - Pakistan'da aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 900 kişi hayatını kaybetti.
24 Haziran - Ermenistan'da elektrik zamlarından dolayı ülkenin birçok yerinde protestolar düzenlendi.
Meksika'nın kuzeybatısında Aşağı Kaliforniya eyaletinin başkenti Mexicali'de yer alan huzurevinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.
25 Haziran - IŞİD'in Kobane'ye gerçekleştirdiği saldırıda 146 kişi yaşamını yitirdi.
26 Haziran - Tunus’un Sousse kentinde yer alan turistik otele düzenlenen silahlı saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetti.
Kuveyt'in başkentinde Şiilere ait bir camiye cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti.
28 Haziran - 2015 Avrupa Oyunları Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilen kapanış töreniyle sona erdi.
Tayvan’ın başkenti Taipei yakınlarında su parkında çıkan yangında 200’ü ağır 500‘den fazla kişi yaralandı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kargo göndermek için ateşlenen Falcon 9 roketi, ateşlenmesinden 2 dakika sonra infilak etti.
2015 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Fransa Kadın Millî Basketbol Takımını 76-68 mağlup eden Sırbistan tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.
29 Haziran - Yunanistan'daki bankalar bir hafta kapalı kalacağını açıkladı. Daha sonradan bu tarih 20 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Güneş enerjisi kullanarak yol alan uçak Solar Impulse beş gün sürecek uçuşuna Nagoya Havaalanından başladı.
Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın kurulumu için imzalar atıldı.
30 Haziran - Uluslararası Dünya Rotasyon ve Referans Sistemi Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşünün yavaşlamasından dolayı 1 saniyelik artık zaman oluştuğunu tespit etti. Bu tespitin ardından saatler 1 saniye geri alındı. Saat gece yarısı 23:59:59'u saniyeler 2 kez vurdu.
Japonya'da Tokyo'dan Osaka'ya doğru hareket eden Nozomi isimli hızlı trende bir yolcu kendisini yakarak intihar etti. Trende çıkan yangın sonucu bir kadın hayatını kaybederken, 26 kişi ise yaralandı.
Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı, Sumatra Adası'ndaki otel ve evlerin üzerine düştü. Uçaktaki 113 kişi ile toplamda 142 kişi hayatını kaybetti.
Temmuz
1 Temmuz - Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2015 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde Portekiz'i penaltılar sonucunda 4-3 yenen İsveç ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
2 Temmuz - Filipinler'de 173 kişiyi taşıyan Kim Nirvana adlı feribot Ormoc kentindeki limana 1 kilometre uzaklıktayken battı ve kazada 61 kişi hayatını kaybetti.
3 Temmuz - Pakistan'ın Gucranvala kenti yakınlarında askerleri taşıyan trenin üzerinden geçtiği Chanawa Köprüsü'nün çökmesi sonucu 3 vagon nehre düştü, 19 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu istifa etti.
4 Temmuz - 2015 Copa America finalinde Arjantin'i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Şili tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
Güneş enerjisiyle çalışan ve dünya turuna çıkan Solar Impulse 2 adlı uçak 29 Haziran'da başladığı uçuşunu 120 saatte tamamlayarak Hawaii'ye indi.
ABD ile Küba arasında ilk kez doğrudan uçak seferi New York - Havana arasında gerçekleştirildi.
Tunus'ta 26 Haziran'da gerçekleşen saldırıların ardından Cumhurbaşkanı El Bacı Kaid el Sebsi ülkede olağanüstü hal ilan etti.
Azerbaycan, Ermenistan Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarını düşürdü.
5 Temmuz - Yunanistan'daki ekonomik kriz ile alakalı yapılan referandum'da halk kurtarma paketinin şartlarına %61,31 oy oranı ile hayır dedi.
Nijerya'nın iç kesimlerinde yer alan Jos kentinde meydana gelen iki patlamada 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.
6 Temmuz - Kanada'da düzenlenen 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde Japonya'yı 5-2 mağlup eden ABD üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağından düşen bombalar sonucunda 7 kişinin hayatını kaybetti.
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde Sukhoi Su-24 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
7 Temmuz - Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde Cessna tipi özel bir uçakla F-16 savaş uçağı havada çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
9 Temmuz - Londra metrosu çalışanları ücret artışları ve çalışma koşulları nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 1 günlük greve gitti.
11 Temmuz - 2015 Wimbledon Tenis Turnuvası tek bayanlar finalinde Amerikalı Serena Williams İspanyol rakibi Garbine Muguruza'yı 6-4, 6-4 lük setlerle 2-0 mağlup ederek Wimbledon'da 6 kez şampiyon oldu.
12 Temmuz - 2015 Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic İsviçreli rakibi Roger Federer'i 7-6, 6-7, 6-4, 6-3 lük setlerle 3-1 mağlup ederek Wimbledon'da 3 kez şampiyon oldu.
13 Temmuz - P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer program müzakerelerde anlaşma sağlandı.
Euro bölgesi liderlerinin Brüksel'de yaptığı görüşmeler sonucunda Yunanistan'ın Avrupa para birliği içinde kalması için bir destek planı üzerinde anlaşıldı.
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Omsk şehrinde dört katlı kışla çöktü, 23 asker hayatını kaybetti.
14 Temmuz - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde Higgs Bozonu'ndan sonra "pentakuark" adı verilen yeni bir parçacık keşfedildiğini açıkladı.
Windows Server 2003 için verilen genişletilmiş destek sona erdi.
15 Temmuz - 2006 yılında yolculuğuna başlayan Yeni Ufuklar uzay aracı Pluton'a 12 km mesafeden geçerek cüce gezegenin en yakın fotoğraflarını çekti.
16 Temmuz - Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde bulunan iki askeri binaya düzenlenen silahlı saldırıda dört asker hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan çıkan çatışmada öldürüldü.
17 Temmuz - Mısır'ın kuzeyindeki Giza kentinde, ramazan bayramı namazının ardından düzenlenen yönetim karşıtı gösterilere güvenlik güçleri müdahale etti. 5 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Gombe eyaletindeki pazar yerine düzenlenen iki bombalı saldırıda 49 kişinin hayatını kaybetti.
Yemen Başkan Yardımcısı Halid Mahfuz Baha, ülkenin en büyük ikinci kenti Aden'in Husi güçlerinden kurtarıldığını açıkladı.
18 Temmuz - Irak’ın doğusundaki Han Beni Saad kasabasında bir pazar yerine düzenlenen saldırıda 130 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.
Etiyopyalı atlet Genzebe Dibaba Monaco Elmas Lig yarışlarında elde ettiği 3.50.07'lik derecesi ile 22 yıldır kırılamayan kadınlar 1500 metre dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Eski rekor 11 Eylül 1993 tarihinde Pekin'de gerçekleşen ulusal şampiyonada 3.50.46 lık derecesi ile Çinli Qu Yunxia'nın idi.
Çin'de üç yaşındaki kız çocuğuna üç boyutlu yazıcıda üretilen titanyum kafatası nakletti.
20 Temmuz - Küba Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington’daki büyükelçilik binası açıldı.
Afganistan'da Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerin düzenlediği hava saldırısında 10 Afgan asker hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bombalı saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti.104 kişi yaralandı.Bu olaydan sonra Türkiye'deki Çözüm süreci askıya alındı.
22 Temmuz - İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde bu tarihe kadar dünyadaki en eski Kur'an-ı Kerim'i olabileceği düşünülen kitaptan bazı bölümler bulundu. Kitabın en az 1370 yıllık olduğu iddia edildi.
23 Temmuz - Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde silahlı bir saldırgan, film gösterimi sırasında sinema salonunda rastgele silahını ateşledi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken dokuz kişi de yaralandı. Saldırgan daha sonra silahıyla intihar etti.
Japon medya şirketi Nikkei, İngiliz medya şirketi Pearson'a bağlı Financial Times'ı 1.29 milyar dolar bedel karşılığında satın aldı
Rusya'nın Çukotka ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska bölgelerinde yaşayan yerli halklar için iki ülke arasında vizesiz rejim süreci başladı.
24 Temmuz - NASA, uzay teleskopu Kepler’in ‘Dünya 2.0’ diye tanımlanan ‘Kepler-452b’yi yeni gezegeni keşfettiğini açıkladı.
25 Temmuz - Azerbaycan ile Ermenistan cephe hattı arasında çıkan çatışmada 5 Ermenistan, 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti.
2018 Dünya Kupası eleme grup kuraları Rusya'nın Sankt Peterburg şehrinde çekildi.
26 Temmuz - Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Chōfu bölgesinde bir yerleşim alanına özel uçağın düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.
102. Fransa Bisiklet Turunu en yakın rakibine 1 dakika 12 saniye fark atan Britanyalı Chris Froome kazandı. Froome 2013'ten sonra 2. kez şampiyon oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen 2015 CONCACAF Gold Cup'ta şampiyonluğu finalde Jamaika'yı 3-1 mağlup eden Meksika 10. kez kazandı.
İsrail'de düzenlenen 2015 UEFA U-19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-1 yenen İsveç 3. şampiyonluğuna ulaştı.
29 Temmuz - Windows 10 yeni DirectX ile birlikte piyasaya sürüldü.
Uluslararası Af Örgütü 2014 yılının yaz aylarında İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu operasyonlarla ilgili hazırladığı raporda savaş suçu işlediğini belirtti.
30 Temmuz - 8 Mart 2014 tarihinde kaybolan Malaysia Airlines'ın MH 370 sefer sayılı uçağa ait bir parça Réunion adasında bulundu.
31 Temmuz - Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Uluslararası Olimpiyat Komitesi 128. toplantısında 84 üyenin 44'ünün oyunu alan Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'na evsahibi olmaya hak kazandı. Pekin'in rakibi Kazakistan'ın Almatı şehri 40 oy aldı.
Ağustos
1 Ağustos - İngiltere'nin güneyindeki Hampshire bölgesinde bulunan bir araba pazarına uçak düştü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan ve Bangladeş arasındaki toprak takası anlaşması kapsamında, iki ülke arasında toprak takas işlemlerine başlandı. Bu kapsamda Hindistan'a bağlı 111 yerleşim bölgesi Bangladeş'e, Bangladeş'e bağlı 51 bölgenin de Hindistan'a verilmesi planlandı.
Amerikalı bilim insanları, bir implant sayesinde farelerin hareketlerini uzaktan kumandayla kontrol etmeyi başardı.
Kolombiya'nın kuzeyinde Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
2 Ağustos - Myanmar'da meydana gelen sel felaketinde 27 kişi hayatını kaybetti.
3 Ağustos - 26 Haziran'da Yunanistan'daki kriz nedeniyle geçici olarak kapatılan Atina Borsası'nda tekrardan işlemlere başlandı.
Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı Eriha kasabasındaki pazar yerine düştü. Kazada 23 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki hava kuvvetleri ve hava-uzay savunma kuvvetleri birleştirilerek Rusya Hava-uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuruldu.
4 Ağustos - Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metrede Katie Ledecky kendine ait dünya rekorunu 15:27.71 ile geliştirdi.
Kolombiya'nın Urabá bölgesinde Black Hawk tipi helikopterin helikopterin düşmesi sonucu 15 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
5 Ağustos - Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde iki yolcu treni raydan çıktı. Yaşanan kazada 24 kişi hayatını kaybetti.
6 Ağustos - Yeni Süveyş Kanalı hizmete açıldı.
7 Ağustos - Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen FIBA kongresinde 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın evsahibi olarak Çin Halk Cumhuriyeti açıklandı.
8 Ağustos - Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 800 metrede Katie Ledecky kendine ait dünya rekorunu 8:07.39 ile geliştirdi.
10 Ağustos - Irak'ın doğusundaki Diyala eyaletinde gerçekleşen iki bombalı saldırılarda 58 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla yaralandı.
11 Ağustos - Libya başbakanı Abdullah el-Sani özel bir televizyon kanalının canlı yayınlanan programında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
12 Ağustos - Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) mürettebatı, uzayda ilk kez yetiştirilen marul yapraklarını yedi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tientsin kentindeki Binhai bölgesinde gerçekleşen patlamada 112 kişi hayatını kaybetti.
13 Ağustos - Çin Halk Cumhuriyeti para birimi yuanı üç gün üstüste devalüe etti.
Myanmar'da iktidardaki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi, Meclis Başkanı Shwe Mann tarafından başkanlık görevinden alındı.
Amerika Birleşik Devletleri, Havana'daki büyükelçiliğini 54 yıl aradan sonra yeniden açtı.
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bulunan Cochin Uluslararası Havalimanı ihtiyacı olan enerjiyi güneş panellerinden sağlamaya başladı. Böylelikle Dünya'da enerjisini güneşten sağlayan ilk havalimanı oldu.
15 Ağustos - Kuzey Kore, saatleri standart saat diliminin 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimine geçti.
16 Ağustos - Trigana Air Service ait ATR42-300 tipi 257 sefer sayılı uçağı Papua bölgesinin başkenti Jayapura'dan Oksibil'e giderken Oksibil Havaalanı yakınlarında Tangok Dağlarına düştü. Kazada 49 yolcu, 5 mürettebat toplam 54 küşüden kurtulan olmadı.
Suriye ordusu başkent Şam yakınlarındaki Duma'da pazar yerine düzenlediği hava saldırılarında 100 kişi haayatını kaybetti.
17 Ağustos - Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kent merkezindeki turistik bir tapınağın dışında bulunan bir motosiklete yerleştirilen bomba patladı. Patlamada 27 kişi hayatını kaybetti.
18 Ağustos - Sri Lanka’da yapılan genel seçimleri Ranil Wickremesinghe liderliğinde iktidardaki Birleşik Ulusal Cephe koalisyonu kazandı.
19 Ağustos - Vietnam Merkez Bankası ülke para birimi dongu ABD Doları karşısında yüzde 1 oranında devalüe etti.
Kazakistan, para birimi tengeyi ABD Doları karşısında devalüe etti.
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nde yapılan seçimde yeni başkan eski İngiliz atlet Sebastian Coe oldu.
22 Ağustos - Amsterdam'dan Paris'e giden trende silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Olayda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
24 Ağustos - Çin'de başlayarak bütün Dünya borsalarında etkili olan satış dalgasıyla Kara Pazartesi yaşandı. En çok kaybı Çin borsası %8,49 değer kaybederek yaşadı.
27 Ağustos - Yunanistan'da yapılacak erken seçimler nedeniyle oluşturulan geçici hükümetin başına Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Vassiliki Thanou-Christophilou getirildi. Thanou-Christophilou Yunanistan'ın ilk kadın başbakanı oldu.
30 Ağustos - Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nı 7 altın 6 gümüş ve 3 bronz madalya elde eden Kenya ilk sırada tamamladı.
Tunus'ta düzenlenen 2015 Afrika Basketbol Şampiyonası final maçında Angola'yı 74-65 mağlup eden Nijerya ilk kez kupanın sahibi oldu.
Eylül
2 Eylül - 500. Soyuz uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'den havalandı.
4 Eylül - Kazakistan Komünist Partisi kapatıldı.
6 Eylül - 2015 Kadınlar Voleybol Dünya Kupası finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Çin 4. şampiyonluğuna ulaştı.
11 Eylül - Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Hac görevini yapan hacıların üzerine vinç düştü. Kazada 107 kişi hayatını kaybetti. 238 kişi de yaralandı.
12 Eylül - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan üç astronot dünyaya geri döndü. Kozmonot Gennady Padalka uzayda 879 gün geçirerek dünya rekoru kırdı.
Mısır Başbakanı İbrahim Mehlab, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye sundu.
Birleşik Krallık İşçi Partisi'nde gerçekleştirilen kongrede Jeremy Corbyn partinin yeni genel başkanı oldu.
2015 Amerika Açık Tenis Turnuvası final maçında vatandaşı Roberta Vinci'yi 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden İtalyan Flavia Pennetta kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
13 Eylül - Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun 10 yarışı olan Avustralya Rallisini birinci sırada bitiren Sébastien Ogier bitime üç yarış kala üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etti.
2015 Amerika Basketbol Şampiyonası final maçında Arjantin Millî Basketbol Takımı'nı 76 - 71 mağlup eden Venezuela tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaştı.
2015 İspanya Bisiklet Turunu Fabio Aru kazandı.
Rusya'nın 83 bölgesinde yerel seçimler gerçekleştirildi.
2015 Amerika Açık Tenis Turnuvası final maçında İsviçreli Roger Federer'i 6-4, 5-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Sırp Novak Đoković kariyerindeki 2. Amerika Açık ve 10. Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.
14 Eylül - Avustralya Başbakanı Tony Abbott Liberal Parti meclis grubunda yapılan gizli oylamada başbakanlık koltuğunu kaybetti.
15 Eylül - Mısır'da güvenlik güçleri, Libya sınırına yakın askeri bölgede düzenlediği operasyonda arazi araçlarıyla çıktıkları çöl safarisinde mola veren 8’i Meksikalı 12 kişi yaşamını yitirdi.[272]
16 Eylül - Şili'nin deniz kıyısındaki Illapel kenti açıklarında 8,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.
17 Eylül - Burkina Faso'da ordu yönetime el koydu ve meclisi feshetti. Cumhurbaşkanı Michel Kafando tutuklandı.
Güney Sudan'da petrol tankerinin patlaması sonucunda 176 kişi hayatını kaybetti.
20 Eylül - Yunanistan'da yapılan erken seçim sonucu Aleksis Çipras önderliğindeki Radikal Sol Koalisyon % 35,5 oyla yeniden 1.parti olarak seçimi kazandı.
2015 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı Litvanya'yı 80-63 yenen İspanya kazandı.
24 Eylül- Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Hac görevini yapan hacıların Mina'da şeytan taşladığı esnada çıkan izdihamda 769 kişi hayatını kaybetti. 934 kişi de yaralandı.19 Ekim tarihinde Associated Press'ten yayınlanan haberde ölü sayısının 2.110 kişi olduğu iddia edildi.
27 Eylül - 2015 Kıtalararası Basketbol Kulüpler Kupası'nı Brezilya temsilcisi Bauru'yu 90-91 ve 91-79'luk maçlar sonucunda Real Madrid kazandı.
İspanya'daki Katalonya özerk bölgesinde yapılan seçimlerde Artur Mas liderliğindeki Junts pel Si oyların %39,5'ini alarak birinci sırada yer aldı.
Ay tutulması gerçekleşti.
28 Eylül - NASA Mars'ta akan su bulunduğunu açıkladı.
30 Eylül - New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk defa Filistin bayrağı göndere çekildi.
Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri'na ait uçaklar ilk kez Suriye'de IŞİD'e ait hedefleri bombaladı.
Ekim
1 Ekim - Guatemala'nın Santa Catarina Pinula şehrinde meydana gelen heyelan sonucunda 280 kişi hayatını kaybetti.
4 Ekim - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası final maçında Hollanda Bayan Millî Voleybol Takımını 3-0 mağlup eden Rusya şampiyonluğa ulaştı.
FIBA Asya Şampiyonası final maçında Filipinler Millî Basketbol Takımını 78-67 mağlup eden Çin şampiyonluğa ulaştı.
Portekiz'deki yapılan genel seçimde Pedro Passos Coelho liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ile Sosyal Demokrat Merkez-Halk Partisinin oluşturduğu Portekiz Cephesi oyların %38,6'sını alarak 230 milletvekilli parlamentoda 107 sandalye elde etti. António Costa liderliğindeki Sosyalist Parti ise %32,3 oy oranı ile 86 sandalye kazanarak ikinci oldu.
Kırgızistan'daki yapılan genel seçimde Bakyt Beshimov liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti oyların %27,6'sını alarak 120 milletvekilli parlamentoda 38 sandalye elde etti.
7 Ekim - Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul Modrich DNA onarımı alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüler.
8 Ekim - Nobel Edebiyat Ödülü'ne Belaruslu Svetlana Aleksiyeviç ödüle layık görüldü.
9 Ekim - Nobel Barış Ödülü'ne Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü ödüle layık görüldü.
10 Ekim - Ankara'da düzenlenen "emek, barış, demokrasi" mitinginde 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda, ilk belirlemelere göre, 102 kişi hayatını yitirdi; 246 kişi yaralandı.
11 Ekim - Belarus'ta yapılan başkanlık seçimi sonucunda Alexander Lukashenko oyların %83.47'sini alarak beşinci kez başkanlığa seçildi. Seçimde Tatsiana Karatkevich %4.44 ile ikinci sırayı elde etti.
12 Ekim - Nobel Ekonomi Ödülü'ne Britanya ve ABD çifte vatandaşlığına sahip Angus Deaton ödüle layık görüldü.
17 Ekim Mısır Merkez Bankası ülkenin para birimi Mısır lirası’nda 2015 yılı içinde üçüncü kez devalüasyon gitti.
18 Ekim - Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası final maçında Slovenya Erkek Millî Voleybol Takımını 3-0 mağlup eden Fransa şampiyonluğa ulaştı.
19 Ekim - Kanada'da gerçekleştirilen seçimlerde Justin Trudeau liderliğindeki Kanada Liberal Partisi oyların %39,47'sini alarak birinci parti oldu ve 338 sandalyeli Kanada Avam Kamarası'nda 184 sandalye kazandı. Stephen Harper liderliğindeki Muhafazakâr Parti ise %31,89 ile ikinci oldu.
23 Ekim - Filipinler'i vuran Koppu Tayfununda 58 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yola kentinde bulunan camiye düzenlenen saldırıda 42 kişi hayatını kaybetti.
25 Ekim - Polonya'da gerçekleştirilen seçimlerde Beata Szydło liderliğindeki Hukuk ve Adalet Partisi oyların %37,58'ini alarak birinci parti oldu ve 460 sandalyeli mecliste 235 sandalye kazandı. Ewa Kopacz liderliğindeki Sivil Platform ise %24,09 ile ikinci oldu.
Guatemala'da gerçekleştirilen seçimlerde Jimmy Morales oyların %67,44'ünü alarak başkan oldu. Sandra Torres ise %32,56 oy oranı ile ikinci oldu. Morales 14 Ocak 2016 tarihinde başkanlığı Alejandro Maldonado'dan devralacak.
26 Ekim - Afganistan'ın Hindistan ve Pakistan sınırına yakın Kuran ve Muncan ilçesinde meyada gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem'de 398 kişi hayatını kaybederken 2.500'den fazla kişi yaralandı.
28 Ekim - Nepal'de gerçekleştirilen seçimlerde Bidhya Devi Bhandari 549 parlementerden 327'sinin oyunu alarak Nepal'in 2. cumhurbaşkanı oldu.
29 Ekim - Çin, tek çocuk politikasına son vererek, her ailenin iki çocuk sahibi olabileceğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Merziye Afham, Kuala Lumpur Büyükelçiliği’ne atandı. Afham, 1979’dan beri İran'ın ilk kadın büyükelçisi oldu.
Moldova parlamentosunda yapılan hükümete güven oylamasında Valeriu Streleț hükümeti aleyhine 64 oy çıktı ve hükümet düştü.
31 Ekim - Kogalymavia 9268 sefer sayılı uçuşu Rus havayolu şirketi Kogalymavia tarafından Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinden kalktıktan sonra havada patladı. Olayda 224 kişi hayatını kaybetti.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir gece kulübünde çıkan yangında 60 kişi hayatını kaybederken, 150'den fazla kişi yaralandı.
Kasım
1 Kasım - 45. New York Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Stanley Biwott ve kadınlarda da yine Kenyalı Mary Keitany kazandı.
Azerbaycan'da gerçekleştirilen seçimlerde İlham Aliyev liderliğindeki Yeni Azerbaycan Partisi birinci parti oldu ve 125 sandalyeli mecliste 70 sandalye kazandı.
13 Kasım - IŞİD, Fransa'nın başkenti Paris'te saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetti.
23 Kasım - Mısır parlamento seçimleri gerçekleştirildi.