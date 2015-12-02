1 Haftalık Barça, onlarca takımın 13 maçına bedel!

Messi, Luis Suarez ve Neymar üçlüsünün öncülüğünde bu sezon resmi maçlarda 53 gol bulan Barcelona, 21 Kasım'da deplasmanda Real Madrid'i 4-0, sahasında 24 Kasım'da İtalyan ekibi Roma'yı 6-1 ve 28 Kasım'da Real Sociedad'ı 4-0 mağlup etti.



Avrupa'nın 5 büyük ligi (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya , İtalya) ve Spor Toto Süper Lig 'de 36 takım, Barcelona'nın bir haftada oynadığı bu 3 maçta attığı 14 golü geçemedi.

İspanya'da 9, Türkiye'de 7, Fransa ve İtalya'da altışar, İngiltere'de 5, Almanya'da 3 takım, Barcelona'nın bir haftalık performansının gerisinde kaldı ya da Katalan ekibiyle aynı sayıda gole ulaştı.

Süper Lig'de 7 takım

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta sonunda Eskişehirspor (12), Kayserispor (10) ve Gaziantepspor (11), Barcelona'nın bir haftada gol sayısında geçtiği takımlar oldu.

Mersin İdmanyurdu, Gençlerbirliği, Bursaspor ve Torku Konyaspor ise 14'er golle Katalan ekibinin bir haftalık gol sayısına 13 haftada ulaşabildi.

Lig lideri Fenerbahçe'nin 21 gol attığı Süper Lig'de 15'er gol kaydeden Medicana Sivasspor ve Trabzonspor, tek golle Barcelona'nın üstünde yer alabildi.

İspanya'da 9 takım

La Liga 'da Real Betis, Espanyol, Getafe, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sporting Gijon, Malaga, Las Palmas ve Levante, Barcelona'nın bir haftalık gol rakamını geride bırakamadı.

Malaga (7), Las Palmas (10), Levante (10), Sporting Gijon (12), Real Betis'in (12) Katalan ekibini geçemediği ligin 13 haftası sonunda, 14'er gollü Espanyol, Getafe, Rayo Vallecano ve Real Sociedad Barcelona ile aynı sayıda gol attı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Atletico Madrid'in 18 golünün olduğu La Liga'da Granada 15, Villarreal 16, Valencia ve Eibar ise 17'şer golle Barça'ya yakın gol sayısına çıktı.





İtalya ve Fransa'da altışar takım



Fransa ve İtalya'da altışar kulüp, liglerinde attıkları gol sayısında Barcelona'nın bir haftalık grafiğini aşamadı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 14 haftada (Serie A) Udinese (14), Frosinone (14), Palermo (13), Bologna (13), Carpi (13), Verona (10), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 haftada Nantes (12), Angers (14), Toulouse (14), Gazelec Ajaccio (14), Lille (8) ve Troyes (8) Barcelona'yı geçemeyen takımlar oldu.

Ligue 1'de Bastia, Reims, Guingamp, Serie A'da Atalanta ve Genoa 15'er golle İspanyol devini sezon başından bu yana yalnızca birer golle geçebildi. Roberto Mancini yönetiminde İtalya'da şampiyonluk adaylarından Inter ise 17 gol kaydetti.

İngiltere'de 5, Almanya'da 3 takım

İngiltere'de 5, Almanya'da ise 3 ekip, 14. haftaları geride kalan liglerinde, Barcelona'nın son bir haftalık performansından fazla gol atamadı.

Premier Lig'de Stoke City (11), West Bromwich Albion (13), Swansea City (14), Newcastle United (14), Aston Villa (12), Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Ingolstadt (10), Darmstadt 98 (14), Werder Bremen (14) rakip fileleri Barcelona'nın bir haftalık performansından fazla havalandıramadı.