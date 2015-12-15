Eşler Arasında Haram Olan 9 Şey

Yüce Allah eşleribirbirlerine helâl kılmıştır. Koca karısının, kadın da kocasının cinselliğindendilediği zaman istediği şekilde yararlanabilir. Fakat eşler arasındaki bucinsel özgürlük alanı, büyüklüğüne rağmen sınırsız değildir. Yani eşlerarasında da cinsel haramlar vardır. Buharamların bir kısmı dâimîdir. Bir kısmı da geçicidir. Aşağıda on madde halindesunacağımız bu haramların ilk beşi daimî, diğerleri de geçici haramlardır. a-Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsî Münâsebette Bulunmak,