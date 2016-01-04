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Usain Bolt yine geçti Messi geride kaldı

Her sene düzenlenen ve AIPS tarafından gerçekleştirilen yılın sporcuları ödülünde Usain Bolt Merssi'yi geride bırakarak 5. kez yılın atleti seçildi.

Usain Bolt yine geçti Messi geride kaldı

 AIPS’in hazırladığı 91 ülkenin katıldığı yılın sporcuları, takımları ve organizasyonlarının seçildiği ankette, Jamaikalı atlet Usian Bolt 5. defa yılın atleti seçildi.

Spor adamlarının oylarıyla seçilen AIPS’in organize ettiği anketin sonuçları şöyle:

Yılın Erkek Sporcusu

1- Usian Bolt: 840 oy

2- Novak Djokovic: 774 oy

3- Lionel Messi: 380 oy

Yılın Kadın Sporcusu:

1- Serena Williams: 664 oy

2- Genzebe Dibaba: 362 oy

3- Dafne Schippers: 283 oy

Yılın En İyi Takımı

1- Barcelona (Futbol): 848 oy

2- All Blacks Yeni Zelanda (Rugbi): 506 oy

3- Golden State Warriors ( Basketbol): 292 oy

Yılın Organizasyonu

1- IAAF Dünya Şampiyonası (Pekin): 366 oy

2- FIFA Bayanlar Dünya Kupası (Kanada): 305 oy

3- Birinci Avrupa Oyunları (Bakü): 298 oy.

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