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Türkiye Tekvandoda 7 Madalya Sahibi Oldu!

Avrupa’da düzenlenen Tekvando Şampiyonasında Türkiye 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak suretiyle 7 madalya kazandı.

Türkiye Tekvandoda 7 Madalya Sahibi Oldu!

Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla genel klasmanda takım olarak ikinci oldu.

İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen 22. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nı 47 ülke arasında ay-yıldızlı takım, Büyük Britanya'nın ardından ikinci sırada tamamladı. Rusya ise şampiyonayı üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye’yi şampiyonada temsil eden uluslararası hakem Asuman Akdemir de organizasyonun en iyi kadın hakemi seçildi.

Şampiyonada Türkiye adına, erkekler 68 kiloda Servet Tazegül ve kadınlarda 62 kiloda İrem Yaman altın madalya aldı. Kadınlarda 67 kiloda Nur Tatar, +73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı gümüş, kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı.

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Avrupa şampiyonası7 MadalyaTürkiye
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