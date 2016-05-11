Trabzonspor rakibi Göztepe'yi Bir Fark ile Yendi

Erkekler Hentbol Süper Ligi Play-off 1. tur maçlarında birer galibiyet alan Göztepe ve Trabzonspor serinin üçüncü maçında İzmir’de karşılaştı. Karşılaşmada, Göztepe’yi 26-27’lik skorla mağlup eden Trabzonspor, Play-off yarı finalinde Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor’un rakibi oldu. Maçın son saniyelerinde hakemin verdiği kararlara tepki gösteren Göztepeli hentbolcular, maç sonunda hakem masasının etrafını sararken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise sahaya yabancı madde yağdırdı.
SALON: Bülent Özkul
HAKEMLER: Hasan Kılıç xx, Kaan Çınar xx
GÖZTEPE: Kljajic x, Rasic x, Onur xxx 9, Tuğberk xx 1, Murat xx 2, Uğur x, Pilipovic xx 3, Gökhan xxx 5, Baran x, Yiğit xx 3, Can x, Cenk xxx 3, Yakup x
TRABZONSPOR: Potapchuk xx, Sulyma xxx 5, Bülent xx 2, Ladyko xxx 7, İsmail xxx 4, Poliak xx 1, Mert xx 3, Hüseyin xx, Tiukin xxx 4, Samet xx, Serkan xx 1
İLK YARI: 11-15
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Baran, Rasic (Göztepe), Ladyko, Mert, Sulyma, Tiukin (Trabzonspor)
SALON: Bülent Özkul
HAKEMLER: Hasan Kılıç xx, Kaan Çınar xx
GÖZTEPE: Kljajic x, Rasic x, Onur xxx 9, Tuğberk xx 1, Murat xx 2, Uğur x, Pilipovic xx 3, Gökhan xxx 5, Baran x, Yiğit xx 3, Can x, Cenk xxx 3, Yakup x
TRABZONSPOR: Potapchuk xx, Sulyma xxx 5, Bülent xx 2, Ladyko xxx 7, İsmail xxx 4, Poliak xx 1, Mert xx 3, Hüseyin xx, Tiukin xxx 4, Samet xx, Serkan xx 1
İLK YARI: 11-15
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Baran, Rasic (Göztepe), Ladyko, Mert, Sulyma, Tiukin (Trabzonspor)