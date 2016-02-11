Tenis'te hakemlere şike şoku!

Teniste son dönemde ortaya atılan şike iddialarının ardından iki uluslararası hakemin müsabakalardan men edildiği öne sürüldü.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre, devam eden soruşturmalar kapsamında iki uluslararası tenis hakeminin men edildiği, Kazak, Türk ve Ukraynalı dört hakemle ilgili soruşturmanın ise devam ettiği iddia edildi.

Dört hakemin ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya olduğu vurgulanan haberde, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF), geçen yıl şubat ayında Kazak hakem Kirill Parfenov'u ömür boyu, ağustos ayında ise Hırvat hakem Denis Pitner'i bir yıl müsabakalardan men ettiği bilgisine de yer verildi.

Haberde, hakemlerle ilgili skora etki etme ve rüşvet alma iddialarının araştırıldığı, ITF'nin konuyla ilgili sessiz kalmasının ise tepki çektiği ifade edildi.

İngiliz yayın kurumu BBC ve ABD merkezli internet sitesi BuzzFeed'e ulaşan belgelere göre, arasında grand-slam turnuvası Wimbledon'ın da yer aldığı bazı tenis maçlarında şike vasıtasıyla Rusya ve İtalya'da yüz binlerce dolar kazanan bahis şebekeleri bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı.

İddialar doğrultusunda, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadın Tenisçiler Birliği'nin (WTA) girişimiyle 2008 yılında kurulan Teniste Dürüstlük Birimi (TIU), son 10 yılda dünya sıralamasında ilk 50'de yer alan 16 tenisçi hakkında şike yaparak maçtan çekildikleri şüphesiyle uyarılmıştı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, ocak ayında yaptığı açıklamada, tenisteki şike iddiaları nedeniyle uluslararası müsabakalarda maçlara çıkan 2 Türk hakeme bir süredir görev vermediklerini belirterek, "Uluslararası Tenis Federasyonu'nun talebi üzerine 2 uluslararası hakemi tedbir amaçlı disiplin kuruluna sevk ettik. ITF'nin kararına göre, biz de bir karar vereceğiz" demişti.