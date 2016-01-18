Tenis dünyasında şike şoku yaşanıyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye ulaştığı iddia edilen belgelere göre aralarında İngiltere'nin prestijli Wimbledon turnuvasının da bulunduğu çok sayıda tenis turnuvasında yaygın şekilde şike yapıldığı iddia edildii.

İLK 50'DEKİ 16 TENİSÇİ HAKKINDA UYARIDA BULUNULDU



İddialara göre, son 10 yılda, dünya sıralamasında ilk 50'de bulunan 16 tenisçi hakkında, şike yaparak maçtan çekildikleri şüphesiyle defalarca Tenis Dürüstlük Birimi'ne uyarıda bulunuldu. Aralarında Grand Slam şampiyonlarının da bulunduğu tenisçilerin iddialara rağmen müsabakalarına devam etmelerine izin verildiği belirtildi.



BBC 'ye ulaşan belgeler arasında Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin (ATP) 2007 yılında yürüttüğü bir soruşturmanın da bulgularının yer aldığı belirtildi.



Genişletilen soruşturmalarda dünya sıralamasının üst sıralarında yer alan oyuncuların da bağlantılı olabileceğinin düşünüldüğü kapsamlı 'bir kumar ağı' soruşturması başlatıldığı ifade edildi.



BBC'nin ele geçirdiği belgelere göre soruşturma, Rusya, kuzey İtalya ve Sicilya'da şike yoluyla elde edildiği düşünülen yüz binlerce sterlin kazanan bahis şebekeleri olduğu sonucuna ulaştı. Tenis maçları için 2009 yılında yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yeni bir yönetmelik getirildiği ancak, önceki yıllarda yapılan yolsuzlukların takip edilemeyeceğini belirtildi.