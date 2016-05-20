Tazegül 5. Kez Avrupa Şampiyonu

Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Montrö kentinde düzenlenen 22. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde, kadınlarda 53, 57, erkeklerde ise 63 ve 68 kiloda müsabakalar yapıldı.



Erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli tekvandocu Erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli tekvandocu Servet Tazegül , ilk turu bay geçtikten sonra ikinci turda Andorra'dan Boriz Ruiz'i 3-2, üçüncü turda İngiltere'den Ben Haines'i 6-2 ve çeyrek finalde Rusya'dan Viacheslav Minin'i 9-7 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde bir önceki turda mağlup ettiği Rus sporcunun ikiz kardeşi Konstantin Minin ile karşı karşıya gelen milli sporcu, rakibini 15-5 yenerek finale çıktı.



Finalde Irak doğumlu Türkmen asıllı Alman sporcu Hamza Adnan-Karim ile karşılaşan Servet Tazegül, rakibini son 10 saniyede aldığı 3 puanla 6-5 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Servet Tazegül, 2008, 2010, 2012 ve 2014 yılından sonra üst üste 5. kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı.



Zeliha Ağrıs'tan bronz madalya

Şampiyonada mücadele eden diğer bir milli sporcu Zeliha Ağrıs, kadınlar 53 kiloda bronz madalya elde etti. Zeliha Ağrıs, ilk turda Fransız Anouk Doria'yı 11-5, ikinci turda Rusya'dan Ekaterina Kim'i 5-3 ve çeyrek finalde İsviçreli Manuela Bezzola'yı 6-4 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Rusya'dan Tatiana Kudashova ile karşılaşan milli sporcu, rakibine 10-6 yenilerek Avrupa üçüncüsü oldu.

İkinci gün mücadele eden diğer Türk sporculardan erkekler 68 kiloda Berkay Akyol, kadınlar 53 kiloda Sezen Şevik, 57 kiloda Dürdane Altunel ve Hatice Kübra İlgün ikinci turda, erkekler 63 kiloda Orhan Gazi Güler ise ilk turda şampiyonadan elendi.

Şampiyonanın üçüncü gününde Türkiye adına 9 sporcu tatamiye çıkacak. Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman, Tuğba Ayva ve Esra Özdoğan, 67 kiloda Nur Tatar ve Simge Erensayın, erkekler 74 kiloda Berk Can Süngü ve Hakan Kavurat, 80 kiloda ise Yunus Sarı ile Muhammet Talha Sarı madalya için mücadele edecek.